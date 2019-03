Torsdag kveld vedtok årsmøtet i klubben videre drift, men på et helt annet nivå enn tidligere.

Usikkerhetsmomentet nå er om Larvik får lisens til å spille i Eliteserien kommende sesong.

– Jeg er veldig glad for at klubben er berget. Det er lagt ned en stor jobb for å redde klubben. Det har vært fantastisk jobbing fra mange som har gjort det mulig, og det er jeg takknemlig for. Jeg har hatt et ønske om å spille for Larvik de kommende årene, og nå blir det mulig i «nye Larvik», sier Heidi Løke til TV 2.

– Blir du med også om klubben mister lisensen og blir flyttet ned i 1.divisjon?

– Ja, det er planen nå selv om det skulle bli 1.divisjon. Jeg håper så klart at de ikke bare berger videre drift av klubben, men også beholder lisensen.

Ønsker fortsatt å spille VM

1.divisjon med et svekket Larvik kan bli en utfordring. Fem spillere i dagens stall er allerede klare for nye klubber, og etter det TV 2 forstår kommer flere spillere til å forsvinne. Heidi Løke har fortsatt ambisjoner om landslagsspill.

– Jeg har lyst til å være med til VM i år, og OL til neste år, og ser for meg mesterskap etter det også, sier Løke.

– Så får vi se hva det ender opp med i Larvik til slutt, men jeg skal uansett klare å være i toppform. Jeg har sjekket med Thorir (Hergeirsson), og han er ikke redd for det om det blir på et annet nivå i en tidsbegrensa periode

– Det blir slik Camilla Herrem hadde det i Sola.

Larvik må starte på nytt, og det kan bli annerledes i starten. Men jeg kan også være med herrelaget til Runar for å få topp treninger.

Heidi Løke har fått tilbud fra flere klubber både i inn og utland. Hun kunne ha spilt på det høyeste nivået og hentet høy lønn, men risikerer nivå to i Norge med et helt nytt lag i Larvik.

– Hvis jeg skulle ha takket ja til de tilbudene føler jeg at det hadde vært veldig egoistisk.Jeg må ta hensyn til familien. Det er veldig viktig for meg. Jeg kan ikke flytte barn fra skole til skole helt andre steder. Jeg føler at dette er det riktige å gjøre nå, sier Løke.

