Røde Kors sier de har mottatt tillatelse fra myndighetene i Venezuela til å levere sårt trengt nødhjelp inn i landet.

Ifølge Røde Kors er tillatelsen det første tegnet på at president Nicolás Maduro erkjenner at landet er inne i en dyp krise, skriver New York Times.

Landet har vært inni en humanitær krise etter at det brøt ut en maktkamp mellom president Maduro og opposisjonsleder Juan Guaidó. FN har antatt at 3,4 millioner har blitt drevet på flukt på grunn av krisen som har rammet landet.

Tidligere i år erklærte Guaidó seg selv som overgangspresident med støtte fra blant annet USA og 50 andre land.

Nødhjelp som politisk spill

Selv om befolkningen har sultet, har Maduro nektet å ta inn nødhjelp. Han har sagt at nødhjelp fra USA er en «minefelle» og dekkoperasjon for en planlagt invasjon.

Nå ser det ut til at både Maduro og Gauido, som har blitt anklaget for å ha brukt nødhjelpen til politisk spill, har lagt ned stridsøksen om nødhjelp inntil videre.

Røde Kors sier at de allerede neste uke vil få lov til sende inn nødhjelp, og at de vil få levert inn nødhjelp direkte til åtte sykehus som de selv eier.

Guaidó utestengt

Torsdag ble imidlertid Guaidó utestengt fra alle offentlige verv i 15 år. Det fikk EU til rase.

– En slik politisk motivert beslutning uten hensyn til regler og prosedyrer viser nok en gang hvor vilkårlige de juridiske prosessene i landet er. Det er avgjørende at rettsstaten og maktfordelingsprinsippet gjenopprettes, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini. Hun sier utestengelsen av Guaidó undergraver forsøkene på å finne en fredelig og demokratisk løsning på krisen i Venezuela.

Riksrevisor Elvis Amoroso, en nær alliert av sittende president Nicolás Maduro, kunngjorde utestengelsen av Guaidó torsdag. Uregelmessigheter i opposisjonslederens finanser ble oppgitt som årsak.

– Vi fortsetter i gatene, sa Guaidó like etter at Amorosos uttalelse ble kringkastet på statlig TV.