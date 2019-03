– Jeg har aldri hørt om at brannvesenet har fått et sånt krav rettet mot seg, sier brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) til NTB.

– Det er veldig spesielt, legger han til.

27. mai 2018 brøt det ut storbrann i Revacs gjenvinningsanlegg i Re i Vestfold. Slukkingen pågikk i to og et halvt døgn, og over hundre beboere ble evakuert.

Fredag ettermiddag la brannvesenet ut en melding på sine hjemmesider om at de har mottatt et erstatningskrav på 145 millioner kroner fra forsikringsselskapet Berkley Nordic.

Ifølge Tønsbergs Blad begrunner forsikringsselskapet erstatningskravet i tre forhold som førte til at brannskadene ble omfattende og kostbare.

Dersom ikke kravet innfris, varsler selskapet at de vil reise søksmål for Vestfold tingrett.

Holmestrand-ordfører og leder for representantskapet for VIB, Alf Johan Svele, sier til Tønsbergs Blad at han vil bruke helgen på å sette seg inn i dokumentene fra forsikringsselskapet.

– Vi har en svarfrist på to uker, og Vibs advokater vil svare. Kravet bygger jo på noe av det som har vært en diskusjon rundt VIB den siste tiden. Kontrollutvalget i Re har jo bedt om en forvaltningsrapport om brannvesenet. Vi avventer hva den viser.

NTB har vært i kontakt med forsikringsselskapet Nordic Berkley som fredag kveld ikke hadde anledning til å kommentere saken.