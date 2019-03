Vålerenga - Frisk Asker 0-4

Etter fire semifinale kamper sto det likt mellom Vålerenga og Frisk Asker.

Etter fredagens semifinalekamp leder Frisk Asker nå 3-2 i kamper, etter å ha slått Vålerenga 4-0.

Dermed slo altså laget som ble nummer fem på tabellen, selveste seriemesteren, og leder sammenlagt.

– Det er oppsiktsvekkende, sier TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

Frisk sin seier kunne Niclas Dahlberg ta mye av æren for. Målvakten fikk 50 skudd på seg, men holdt nullen.

– I siste periode synes jeg vi spilte veldig bra. Det var en veldig deilig seier, faktisk. Vi spiller bedre som lag nå enn vi har gjort før, og det gjør det letter å være målvakt, sier svensken til TV 2.

Vålerenga-trener Roy Johansen skrøt av Dahlberg, men mener mye av tapet skyldtes manglende flyt hos laget.

– Vi dominerer kampen, men har vanskelig for å score mål og får ikke uttelling. Vi har mer enn nok sjanser til å score tre-fire mål i første og andre periode. Men det gjelder å ha flyt og det hadde vi ikke i dag. Ingen skal henge med hodet her, men det er målene som teller og vi er nødt for å finne en måte å score mål på, sier Johansen til TV 2.

Vålerenga med straffebom - Frisk i føringen

Vålerenga hadde flest sjanser i starten av første periode, men målene uteble også da Tobias Lindström tok straffeslag for vertene. Nicklas Dahlberg reddet nemlig straffen og holdt nullen for Frisk Asker.

Frisk sikret seg derimot ledelse ved straffeslag, da Sean McMonagle tok godt vare på sjansen mot slutten av perioden. Dermed gikk de til pause med 1-0 ledelse.

Hallveis ut i andre periode sendte McMonagle pucken videre til Anders Bastiansen som på lekkert vis serverte til Christian Kåsastul som lusket ved Vålerengas mål. Kåsastul gjorde ingen feil og økte til 2-0 til Frisk.

Hissig andre periode

Dahlberg i Frisk-målet vartet opp med redning etter redning, og sørget for at Frisk holdt nullen også i andre periode.

Flere hissige dueller preget også den andre perioden, der blant annet Frisks Hampus Gustafsson fikk utvisning etter kølleslag.

Da det var klart for pause hadde nok begge lag godt av en pust i bakken før tredje og siste periode. Frisk ledet 2-0 før de siste 20 minuttene.

4-0 til Frisk

Frisk hadde mer på lager og satte inn sitt tredje mål for kvelden kun tre minutter inn i tredje periode. Scoringen til Endre Medby gjorde det enda vanskeligere for Vålerenga å hente inn igjen Frisk.

– Dette tror jeg ikke Vålerenga klarer å reise seg fra, konkluderer TV 2s kommentator Kasper Wikestad etter scoringen.

Det klarte de heller ikke, mens Frisk fikk godkjent 4-0-scoring helt på tampen, etter at dommerne måtte ty til videodømming.

Noen hissige dueller ble det også mot slutten av kampen, som da det klikket for Vålerengas Jonas Oppøyen etter å ha fått en slashing på leggen fra Frisk Asker-profilen Hampus Gustafsson. Oppøyen snudde seg og sendte Gustafsson rett i isen. Dommerne dømte femminutter og matchstraff til Gustafsson, mens Oppøyen fikk en to minutters utvisning. Sistnevnte hadde i forkant en stygg takling på samme mann.