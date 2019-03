Det var Bergens Tidende som først meldte at den tidligere Viking-spilleren ville bli Brann-spiller, og senere torsdag ettermiddag fulgte Bergensavisen opp med at det nå kun er den medisinske testen og spillernes signatur som gjenstår før Berisha er Brann-spiller.

BA skriver at Brann er blitt enig med Rapid Wien om en overgangssum for 24-åringen, men at angriperen ikke vil rekke lørdagens seriestart mot Odd i Skien.

Dermed tyder alt på at Brann og trener Lars Arne Nilsen endelig har fått kloen i spilleren de har siklet etter i hele vinter. Både Molde og Viking har tidligere vært koblet til Egersund-gutten som har aner fra Kosovo. Viking-fansen startet sågar en innsamlingsaksjon for at klubben skulle få råd til å punge ut for sin tidligere spiller, men han skal uansett ha blitt for dyr.

Ifølge Stavanger Aftenblad ligger overgangssummen på rundt fem millioner kroner, og det er ventet at Brann får ekstern hjelp til å kjøpe Berisha.

– Gjør Brann til gullkandidat

Jesper Mathisen mener Berisha vil være en kjempesignering for Brann, og at det løfter dem frem til å bli en reell gullkandidat i årets Eliteserie.

– Det gjør jo Brann til en skikkelig gullkandidat. Det som har vært det største spørsmålstegnet rundt Brann i år,har jo vært spissplassen. Daouda Bamba har et høyt toppnivå, men har ennå ikke vist seg like jevn som spissene til Molde og Rosenborg. Han har ennå til gode å overbevise i Brann-trøyen, sier Mathisen til TV 2.

– I Berisha har Lars Arne Nilsen endelig fått en spiss som kan levere jevne, gode prestasjoner, samtidig som han vil levere målpoeng. Det har han egentlig aldri hatt før.

Og TV 2s ekspert mener Berisha fremstår som en perfekt «LAN»-spiller.

– Han kan være nøkkelen som gir dem gullet. Denne signeringen gir Brann mange flere valgmuligheter. Berisha har ferdigheter som passer perfekt i Lars Arne Nilsens system. Han har veldige gode ferdigheter, men er samtidig ekstremt hardtarbeidende, slik Nilsen foretrekker at spillerne hans skal være. Både Berisha og Bamba kan spille kant i tillegg til spiss. Jeg kan ikke se at de kunne hentet noe bedre.

– Ville valgt Berisha foran Ohi

Mathisen mener den antydede prislappen på fem millioner kroner, ligner et røverkjøp.

– Det høres rimelig ut, hvis det stemmer. Brann betalte jo rundt åtte-ni millioner for Bamba, og Ohi Omoijuanfo skal ha kostet Molde mellom ni og tolv millioner kroner.

– Hvis jeg skulle valgt mellom Ohi og Berisha så ville jeg valgt sistnevnte. I hvert fall i Brann, sier Mathisen.​​