Yngstemann i Broomredaksjonen heter Mats Brustad og kombinerer jobbing i Broom med studier på BI.

Nå er han i innspurten på det siste – og jobber intenst med Bacheloren sin. Derfor har vi heller ikke sett så veldig mye til ham på kontoret i det siste.

Men så ringer telefonen midt på formiddagen tirsdag, og det er Mats i andre enden:

Ring, ring

– Hei Knut! Jeg ville bare si at turen til Tyskland ikke kunne startet mer actionfylt enn dette.

Det er ikke ofte verdenslansering av en ny bilmodell legges til en bane..

– Tyskland? Sitter ikke du på skolen og jobber, da?

– Hehe, jo egentlig. Faktisk skulle jeg vært i en forelesning nå, men denne sjansen kan jeg selvfølgelig ikke la gå fra meg.

– Nå er jeg med! Du er jo på AMG-lansering du! Det er verdt noen timer fri fra skolen, ja?

– Det skal jeg love deg. Nå har jeg sittet med nesen dypt plantet i engelsk forskningslitteratur i flere uker, så et par dagers avbrekk nå, kunne ikke passet bedre, forteller en tydelig oppstemt Mats.

Hockenheimring har røtter helt tilbake til 30-tallet, og er i dag arrangør av blant annet Tysklands Grand Prix Formel 1. Nå er derimot F1 byttet ut med AMG GT R PRO.

Lansering på Formel 1-bane

Han er altså på plass i Tyskland og er én av to journalister fra Norden som deltar på en svært eksklusiv lansering av en helt ny AMG-modell fra Mercedes.

Her er det snakk om verdenspremiere på både oppgradert AMG GT, og ikke minst den ekstreme bilen, GT R PRO.

– Hva kan du fortelle så langt?

– Jo, nå er jeg på legendariske Hockenheimring, Formel 1-banen hvor Schumacher herjet i sin tid. Mercedes legger med andre ord lista høyt, når vi får lov til å prøve GT R PRO, på en ekte og griserask Formel 1-bane.

– Ikke heelt sammenlignbart med crosskart og motorsporten du driver med hjemme?

– Ikke helt kanskje. Men samtidig: Crosskart handler også om å komme seg fortest mulig til mål, så sporvalg og baneerfaring håper jeg kan være til nytte i dag, smiler Mats.

Det er bak rattet i crosskarten Mats har høstet mye baneerfaring. Her under et EM-løp på Höljes i Sverige. Foto: Simen Næss Hagen

Nytt råskinn – denne blir billigst

Racerbil med skilter

Bilen som skal testes i dag, er altså en helt ny toppmodell fra AMG. Basert på den hittil råeste utgaven, GT R, har ingeniørene i Affalterbach hentet inspirasjon fra motorsportssatsningen, og bygget en ny, hårreisende modell.

– Hva skiller GT R PRO fra «en vanlig» GT R, hvis det er lov å kalle den det?

– De har rett og slett satt opp bilen mer mot baneracing. Her er flere komponenter hentet direkte fra GT3-bilene, blant annet et helt nytt demperoppsett og noen detaljer i hjulopphenget. Rent visuelt ser vi også at AMG har jobbet mye mer aerodynamikken, for å sikre enda bedre marktrykk.

– Utover dette og utstrakt bruk av karbon for å redusere vekten, er motoren den samme som i GT R. Altså en 4-liters V8 på 585 hk og 700 Nm. Det er med andre ord snakk om en racerbil på vanlige skilter, forteller Mats.

Hockenheimring er en virkelig rask bane, da hjelper det godt med 585 hk og 700 Nm til disposisjon.

Her er tidenes raskeste Mercedes på plass i Norge

Får ikke røpe noe

– Jeg hører du er rimelig entusiastisk akkurat nå. Har du testet allerede?

– Entusiastisk er nesten et forsiktig ord i denne sammenheng. Dette er terapi! Men ja, jeg har rukket å kjøre bilen noen runder allerede. Og som du sikkert skjønner, er dette brutalt. Men dessverre får jeg ikke lov til å røpe noe om kjøreinntrykkene helt ennå. Da blir nok tyskerne her enda litt strammere i masken…

Optimalisert understell, nye dempere og lavere vekt er noen av kjennetegnene til PRO-utgaven av GT R.

– Jeg skjønner. Men hvordan er GT R PRO å se på da?

– Man ser tydelig at den skiller seg fra den «normale» utgaven. På grunn av aerodynamikken er det masse karbondetaljer rundt om. For ikke å snakke om den enorme spoileren. Her er det forresten viktig å understreke at de nye detaljene ikke er der for utseendet sin skyld, disse har en viktig funksjon, alle sammen! Nå krysser jeg fingrene for å teste noen runder til, før vi skal kjøre AMG GT C Roadster tilbake til flyplassen. Det blir helt vilt det også!

– Da er det vel bare å ønske god tur, kjør forsiktig.

– Takk for det. Forsiktig korrelerer forresten dårlig med AMG og bane, så det vet jeg ikke helt, avslutter Mats.

Broom kommer tilbake med full reportasje, video og bildeserie på nye GT R PRO om ikke lenge.

Les vår test av AMG GT C Roadster her



På vei til Hockenheim forteller Mats at det ble et stopp innom fabrikkområdet til AMG i Affalterbach.

Video: Vi tar en nærmere titt på AMG GT ​R

​