Brannvesen og entreprenør er på stedet, og hovedredningssentralen er orientert, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

Ifølge politiet har jordskredene gått over fylkesvei 666 i området mellom Raudsand og Angvika.

Politiet opplyser at det jobbes intensivt med å få avklart om noen er begravd i skredet.

– Det største skredet nærmere Angvika har tatt med seg autovernet, men stoppet før det traff havet. Vi har ikke fått melding om at noen skal befinne seg i skredet, men det jobbes intensivt på stedet for å få avklart dette, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad til TV 2.

Jordskredet ved Angvika skal ha hatt en bredde på 100 meter, opplyser politiet.

Tore Morstøl var førstemann på stedet etter skredet hadde gått.

– Det var veldig mye vann, leire og jord over veien så da stoppet vi bilen. Og litt lengre frem så vi bakenden av en bil inni skredet. Det var fullt av jord og skog over den. Jeg gikk for å sjekke inni bilen, men den så forlatt ut, sier Morstøl til TV 2.

Fylkesvei 666 er nå stengt.

Saken oppdateres.