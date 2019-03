Saken blir oppdatert!

Kjetil Rekdals advokat Erik Flågan har i dag informert styret i IK Start om at Kjetil Rekdal stiller på jobb i morgen, og vil lede laget i seriestarten mot Aalesund lørdag.

Det opplyser Flågan i en pressemelding.

Torsdag opplyste Start at de hadde fritatt treneren fra alle oppgaver i klubben grunnet en pågående personalsak. Det mener Rekdals advokat at klubben ikke kan gjøre.

– Vi har fått bedre oversikt over sakens rettslige stilling, og har i ettermiddag sendt brev til styret i IK Start, der vi opplyser at det ikke foreligger noen arbeidsrettslig suspensjon av Kjetil Rekdal. Arbeidsmiljølovens vilkår for suspensjon er heller ikke oppfylt, sier Erik Flågan.

– Et suspensjonsvedtak gjort i etterkant av dagens brev vil heller ikke være gyldig, og vil således ikke bli respektert. Start kan ikke under slike omstendigheter nekte Kjetil Rekdal å møte på jobb og utøve sin arbeidsrett. En utelukkelse av treneren fra sin arbeidsplass være et vesentlig kontraktsbrudd fra IK Starts side. Kjetil Rekdal er ansatt for å trene og lede Start i fotballkamper, og han møter som avtalt på jobb i god tid før seriestarten i morgen, sier Flågan.

Kjetil Rekdal bekrefter at han vil følge advokatens råd om å gjenoppta sitt arbeide, og opplyser at han nå er godt i gang med å forberede kampplanen for serieåpningen mot Aalesund på Sparebanken Sør Arena, står det i pressemeldingen.

Verken styreleder i Start, Monica Grimstad, eller styreleder i Start En Drøm, Christopher Langeland, har besvart TV 2s henvendelser torsdag ettermiddag. Sportsjef i Start, Tor Kristian Karlsen, opplyser til TV 2 at saken behandles på styrenivå, og at han derfor ikke kan uttale seg i saken.