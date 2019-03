Hele 510 utøvere stilte til start da kampen om NM-gull skulle utkjempes over 10 kilometer med intervallstart under del to av sesongens NM i langrenn.

Men ingen gikk raskere enn Sundby, som dermed tok sitt 16. NM-gull. Røa-løperen ledet med fire sekunder på Holund etter 2,2 kilometer. Avstanden var økt til sju sekunder halvveis ut i løpet.

Knappe to kilometer før mål var Sundbys forsprang på 12,5 sekunder, og dermed var han på god vei til å hente hjem gullet. I mål var 34-åringen 17 sekunder raskere enn Holund.

– Skulle bare mangle

– Det er stas. Jeg synes NM er stort, og alle NM-gull betyr like mye, sa Sundby til NRK.

– Nå har det jo vært litt sånn at jeg har vært hjemme og ladet litt mens gutta kommer med jetlag og har vært i Canada og kjempet. Kanskje til og med tatt seg en fest på tampen, så det skulle bare mangle at jeg skulle gi dem litt juling her i dag, la han til med et smil.

Sølvvinner Holund mente det var alt annet enn lett å gå i solskinnet på Hadeland.

– Det var skikkelig tungt føre, skikkelig påskeføre og seigt, sa han til NRK.

Tønseth tok den siste pallplassen. Han endte 29 sekunder bak Sundbys vinnertid. En stund så Vebjørn Hegdal ut til å kunne rappe bronsen, men var til slutt seks sekunder bak Tønseth.

Røthe sviktet

Emil Iversen ble nummer fem fredag. Han ble slått med 48 sekunder.

På forhånd var Sjur Røthe utpekt som en av de store favorittene, men vossingen var ikke i nærheten og ble bare nummer 11. Det skilte over minuttet opp til Sundby.

En forkjølet Johannes Høsflot Klæbo var ikke blant NM-deltakerne på Lygna. Klæbo avgjorde verdenscupen sammenlagt med imponerende innsats i verdenscupfinalen i Quebec i Canada sist helg.

