Etter han ble utelatt fra troppen til generalprøven borte mot Norrköping, har det blitt stilt spørsmålstegn rundt Nicklas Bendtners rolle i Rosenborg. Trener Eirik Horneland forklarte vrakingen med at Bendtner hadde et «for tynt grunnlag».

To dager før serieåpningen borte mot Bodø/Glimt nekter fortsatt den høyreiste dansken å snakke med pressen.

– Han har vel ingenting å si, er kommentaren fra RBKs spillerkoordinator Harald Pedersen.

Til tross for en taus Bendtner, beroliger Horneland med at lagets største stjerne er i ferd med å finne formen.

– Nicklas ser veldig bra ut. Jeg synes han har respondert utrolig godt denne uka og han har hatt en veldig vekst i treningsarbeidet, sier Horneland.

– Betyr det at han blir med til Bodø?

– Ja, svarer sjefen kontant.

– Vi gleder oss

Bodø/Glimt på Aspmyra blir Hornelands første tellende kamp som RBK-sjef. Det er noe haugalendingen ser fram til.

– Vi gleder oss veldig nå og vi har mye å vise fram denne sesongen. Guttene har smilet på plass på trening og det er bra fokus, så vi ser at det nærmer seg seriestart. De begynner å bli klare, forsikrer Horneland.

Også Horneland har fått med seg Glimts fantastiske form gjennom vinteren, med åtte seire og kun ett tap på ni kamper.

– Jeg tror Glimt er stolte av den gode sesongoppkjøringen de har hatt. De har scoret mye og sluppet til lite. De er et lag som jobber hardt og er samlet hele veien, så får vi se om vi har de verktøyene som skal til for å bryte de opp, smiler RBK-sjefen.

Frykter Glimts superkrefter

En annen mann som har fått nok av treningskamper og gleder seg veldig til søndag er Pål André Helland.

– Sesongoppkjøringen i Norge er lang nok, så det skal bli godt å komme i gang. Jeg gleder meg til å spille kamper som virkelig betyr noe, smiler han.

Selv om det resultatmessig har vært langt mellom de to lagene i vinter, bekymrer ikke det Helland nevneverdig.

– Vi visste at det kom til å lugge litt i vinter. Det har vært litt tungt med en helt ny spillestil og folk som er stinn av trening, men mot Norrköping fikk vi en god opplevelse. Vi vet at vi har fryktelig mye mer å gå på, men det viktigste er at vi har framgang, sier kantspilleren.

Sist gang Bodø/Glimt og Rosenborg møttes på Aspmyra vant trønderne til slutt 1-0 etter en jevn fotballkamp. Helland innrømmer at han frykter hva Glimt kan stelle i stand på søndag.

– Ja, det gjør vi. Glimt borte er knalltøft. De har en lei tendens til å få superkrefter når de møter Rosenborg, men når de har møtt oss og slått oss, har de vel tapt de fire-fem neste kampene. Så forhåpentligvis slår vi Glimt på søndag, slik at de kan vinne noen kamper etterpå, avslutter 29-åringen med et glimt i øyet.