At det skulle bli den lengste skigarden i Norge var ikke planen. En liten idé om noen få meter med skigard var nemlig utgangspunktet.

– Jeg tenkte jeg skulle ha noe artig foran grinda. Nå bare dukker de opp fra ukjente og kjente. Folk setter de bare fra seg foran rekkeverket, forteller Torunn Elise Kveen fra Fåga.

Slik har det vært helt siden Kveen tenkte hun skulle pynte med en skigard foran småbruket i 2017.

– Jeg liker å leke meg med ord, det var det som var grunnlaget for å lage en skigard av ski, sier Torunn Elise.

Norges lengste

Etter at avisen Gudbrandsdølen Dagningen omtalte ideen begynte skiene bare å strømme på. Det som først var snakk om noen meter, har nå blitt til en nærmere 200 meter lang skigard.

GIVERGLEDE: Venner, naboer og ukjente har lagt igjen store mengder gamle ski som nå har fått nytt liv i skigarden til Torunn Elise. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

Nå har Nationen kåret den til Norges lengste skigard av ekte ski. Når TV 2 møter henne jobber hun fortsatt med å skru på et par gamle ski.

– Jeg har nok 700 ski som er satt opp, forteller hun.

Skeptisk ektemann

Roger Berg, som er gift med Kveen, er ikke like entusiastisk over prosjektet hun startet med. Likevel er han ikke særlig overrasket.

– Jeg var vel skeptisk først. Hun har mye fantasier, så det er ikke rart hun begynte med noe slikt, egentlig, sier Berg.

Ektemannen kan imidlertid glede seg over at det prosjektet snart er over. Kveen har nesten dekket hele den ene siden mot eiendommen med ski-skigarden. Hun føler hun må gi seg når hun kommer til hjørnet av gårdsplassen.

– Jeg trenger en bilhenger til med ski før jeg er helt i mål. Det er 200 ski til jeg trenger for å bli ferdig, sier Kveen.

FORNØYD Stolt av ski-skigarden: Nå er skigarden nærmere 200 meter lang. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

Helt spesielle ski

Kveen har fått hjelp av venner og bekjente til prosjektet. De har lovet å hjelpe til om jeg fortsetter.

Det er ikke bare for øyets skyld at hun har satt opp. I det hun satt opp skiene la hun merke til noen helt spesielle ski

– Jeg har et par ski som er maken til mine første ski. Det var de første skiene som ikke var nedarvet. De var av glassfiber og ikke tre, forteller hun.

Hvor lenge den vil bli stående er usikkert, det skal ikke stå på kvaliteten.

– Det blir spennende å se hvor lenge den står, men den er snekret solid i hvert fall, sier Kveen.