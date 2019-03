Se Liverpool-Tottenham på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium søndag fra kl. 16.20.

Den tidligere Arsenal-spilleren pådro seg en leddbåndskade i kneet mot Roma i den første semifinalen i forrige sesong Mesterliga.

Det ble først fra Liverpool selv meldt at Oxlade-Chamberlain ikke kom til å spille denne sesongen, men etter nyttår kom meldingen om at 25-åringen lå foran skjema.

Da begynte stemningen å stige blant Liverpool-fansen.

Men midtbanespilleren fikk imidlertid et tilbakeslag da han skulle spille for Liverpool U23-lag tidligere i måneden. Comebacket ble annonsert av Klopp og Liverpool på forhånd, og det ble etter hvert knyttet en del spenning til forfatningen og formen til 25-åringen.

Den engelske landslagsspilleren skulle etter planen spille én omgang og startet også mot Derby. Men etter 42 minutter måtte Oxlade-Chamberlain gå ut med en hamstringskade. Nå angrer Liverpools tyske manager på at han var med på å hause opp det etterlengtede comebacket.

Under gjennomgangen på fredagens pressekonferansen av hvilke spillere som er friskmeldte, ville Klopp derfor ikke nevne spilleren engang.

– En av de største feilene var å bli begeistret fordi «Ox» var tilbake. Det rettet fokus på U23-kampen mot Derby. Nå holder vi ham litt i skyggen. Han vil trene, og når han er tilbake for fullt, vil jeg prate om ham.

Gladmelding til fansen

Tyskeren var imidlertid villig til å prate om at trioen Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold og Xherdan Shaqiri trente torsdag for første gang siden de kom tilbake fra skade.

Spesielt Joe Gomez har vært et etterlengtet syn i lagoppstillingen for Liverpool-fansen. Unggutten imponerte stort i første halvdel av sesongen, men pådro seg et brudd i foten borte mot Burnley i desember.

– Vi får se hvordan de reagerer. De trengte pleie og rehabilitering.

– Joe var tilbake i går etter 15 uker ute. Det er lenge! Men han så veldig bra ut. Han tilpasser seg sakte til det å trene med ball igjen etter tusenvis av rehabiliteringsøkter. De skal alle være ok og klare for å trene igjen i dag, sier Klopp.​