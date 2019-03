– Jeg har vært programleder for «Farmen» siden 2004. Det er i seg selv en stor jobb å lede dette programmet, sier Grøtta Grav til TV 2.

Grøtta Grav vant selv Farmen i 2001, og tok over som programleder tre år senere. Han skal fortsette som programleder «Farmen».

– De tre siste årene har jeg ledet både «Farmen» og «Farmen kjendis». Totalbelastningen med å lede to så store suksesser årlig har blitt i overkant, innrømmer han.

Andre prosjekter

Savnet etter å jobbe med andre prosjekter er hovedgrunnen til avgjørelsen.

– Fremover blir det et halvt år med Farmen, og så et halvt år med andre prosjekter. Jeg er allerede i gang med å utvikle nye formater for TV 2, og det føles godt, forteller han.

Han foreslo selv Tiril Sjåstad Christiansen som sin arvtaker.

– At hun vant sesongen nå i vår er underordnet, jeg hadde anbefalt henne om hun ikke hadde vært på pallen også. Som programleder for «Farmen» er det viktig å forstå hva deltagerne jobber med, og Tiril har en god praktisk sans, både når det kommer til håndarbeid og tømring. I tillegg har hun god forståelse for konkurranseelementet i «Farmen», både med tvekamper og det sosiale spillet - og hun tåler en trøkk, skryter Grøtta Grav.

Ring for innspill

Han gleder seg til å se hvordan hun løser programlederrollen.

– Jeg har gitt henne telefonnummeret mitt, og hun kan ringe meg for innspill og støtte når som helst, smiler han.

Sjåstad Christiansen er overrasket at hun ble spurt om å være ny programleder.

– Det har alltid vært en stor drøm og en dag være deltaker på «Farmen», og i fjor skjedde det. Men at jeg skulle bli spurt om å være programleder på «Farmen kjendis», det hadde jeg aldri trodd skulle skje, sier hun.

– En stor ære

– Det er en stor ære å bli spurt og jeg kunne ikke gjøre annet enn å takke ja. Det blir spennende, men også litt skummelt og jeg gleder meg til å komme i gang, avslutter hun.

Det er bare uker siden hun selv stakk avgårde med seieren i den tredje sesongen av «Farmen kjendis» på TV 2.

– Vi er veldig glad for at Tiril Sjåstad Christiansen blir en del av programlederstaben på TV 2, sier Jarle Nakken, programredaktør i TV 2.

– Hun er et naturtalent og har vist at hun både kan lede et stort event som idrettsgallaen og delta i «Farmen», drive gården og vinne hele konkurransen.

Ønsker å skille

– Hun har medietekke, er hardarbeidene og har glimt i øyet. Og det at hun alltid har elsket «Farmen» er også en fordel. Vi ønsker med dette å skille «Farmen» og «Farmen kjendis» tydeligere fra hverandre, og Tiril blir en del av videreutviklingen av konseptet.

– Jeg er overbevist om at Tiril kommer til å gjøre en strålende jobb både på «Farmen kjendis» og på andre konsepter i tiden fremover, avslutter han.