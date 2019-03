Lysbakken langet ut mot regjeringen

– For de mange, ikke for de få. Sånn styres ikke Norge lenger. Det skaper uro. Uro over ulikheten i makt og rikdom som igjen splitter oss. Uro over klimakrisen, som nå for alvor truer oss. Uro over en regjering, som lytter aller mest til de få på toppen, sa SV-lederen.

– Erna Solberg leder de rikes regjering, hevdet han.

Økt skatt på rikdom, et trygt arbeidsliv, kamp mot fattigdom og styrket velferd er nødvendig for å bekjempe økte ulikhet, mener Lysbakken.

I sin tale til partiets landsmøte på Gardermoen fredag trakk han også som et femte punkt fram viktigheten av å sørge for at «våre viktigste ressurser og infrastrukturen vår hører folket til» i kampen mot økte forskjeller.

Nye skatter

Å «fikse» skattesystemet står øverst på Lysbakkens liste for å motvirke økte forskjeller.

– Vi vil ha en ny direktørskatt på lønninger over 1,5 million, sa han.

– Vi vil ha en forsterket spekulantskatt for dem som eier mange boliger. Bolig skal være til å bo i, ikke spekulere i, fremholdt Lysbakken, som også trakk fram behovet for en «maktskatt på skyhøy arv».

– Direktørskatt. Spekulantskatt. Maktskatt. Mer skatt på luksus og privilegier, mindre skatt på det viktigste vi har: arbeid. Det er en skattepolitikk for de mange, ikke for de få, sa han

Lysbakken mener også kampen mot økt ulikhet handler om å sikre et trygt arbeidsliv og bekjempe sosial dumping.

– La oss forby innleie og hive bemanningsbyråene ut av norsk arbeidsliv, sa han.

Utstillingsvinduet Oslo

Lysbakken kom også inn på lokalvalgkampen i sin tale.

– Vi har store mål. Vi skal vinne kommunevalget til høsten. Vi skal vinne alle de store byene. Vi skal vokse i distriktene og få ordførere i alle landsdeler, sa han.

Lysbakken trakk fram hvordan SV har fått gjennomslag for sin politikk i Oslo de siste årene.

– Gratis AKS i Oslo er finansiert med en eiendomsskatt. En eiendomsskatt som mange av de rikeste og mektigste i landet, med adresse på beste vestkant, har gått til rettssak mot. De synes eiendomsskatten er urettferdig, sa SV-lederen.

– Det er nemlig sånn at de med store villaer i Holmenkollåsen må betale, mens folk med en 3-roms i Groruddalen slipper. Ingen skal si at landets rikeste ikke er opptatt av rettferdig fordeling!