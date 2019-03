Fotballspiller Stefan Strandberg hadde i 2015 signert en gullkantet kontrakt i russisk fotball og levde ut profflivet.

– Det startet sykt bra i Russland. Jeg kom inn på et topplag der, spilte i Europa og alt var fryd og gammen.

Så kom sjokkbeskjeden. Kun måneder etter overgangen til fotballklubben Krasnodar, kom telefonen om at broren Kenny hadde fått kreft.

– Jeg mistet det fullstendig. Gikk amok på veggen og slo hull i alt jeg så. Jeg dro selvfølgelig rett hjem til Norge samme natt, og da var det vanskelig å komme tilbake til Russland, sier 28-åringen til God kveld Norge.

– De har ikke forståelse for at du drar og ikke er med på neste kamp.

Se God kveld Norge på TV 2 og TV 2 Sumo lørdager klokken 21.40.

Fikk hjelp av Joakim Hykkerud

Broren Kenny blir ikke noe bedre, og i 2016 blir Strandberg lånt til Hannover for å komme nærmere familien. I Tyskland møter han Joakim Hykkerud som spiller håndball i samme by.

– Han ble som en hobbypsykolog for meg, og det setter jeg ekstremt stor pris på. Det har vært en helt uvurderlig hjelp for meg, roser Strandberg kompisen.

Strandberg forteller at han kan telle på én hånd hvor mange som har hatt den samme, sjeldne sykdommen som broren Kenny hadde.

– Han levde ikke så mange år, men han levde til det fulle de årene han levde. Det er sikkert og visst, sier fotballspilleren.

– Han hadde en ekstremt sjelden sykdom. Men vi ga ikke opp håpet før kun noen dager før (...) Det har vært et sant helvete, og det er det fortsatt. Han var rett og slett en jævlig bra person.

Startet veldedighetsorganisasjon

Nå ønsker Strandberg og Hykkerud å hjelpe andre i lignende situasjoner, og sammen har de startet veldedighetsorganisasjonen «Step by step-charity».

– Vi har sett virkeligheten av å kunne hjelpe andre. Er det noen som har opplevd ting eller ønsker å prate, så skal vi være et sted folk kan komme til, sier Hykkerud.

Strandberg var i mars tilbake på banen i Russland for første gang på to år. Nå håper han på en lysere fremtid.

– Det er viktig for meg å gjøre det jeg vet han ville at jeg skulle ha gjort, og det er å komme tilbake til fotballen. Være en åpen og sosial person som lever et gøy og kult liv. For han reiste verden rundt, jobba og hadde det sykt kult.

– Det er det livet jeg har tenkt til å leve nå, avslutter Strandberg.