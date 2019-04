Skulle date på TV 2 – men produksjonen hadde ikke tatt hensyn til én ting

Klarsynte Lilli Bendriss, hockey-profil Glenn Jensen, TV-programleder Ida Fladen og YouTube-stjerne Dennis Vareide har alle blitt noen erfaringer rikere etter å ha datet foran et TV-team.

Allergisk og Oslo-elsker

Da TV 2 møtte Glenn Jensen (31) fortalte han at TV-deltagelsen har ført med seg masse bra.

– Jeg har lært at jeg trenger litt lang tid på å åpne meg opp. Det har vært en utrolig fin opplevelse og jeg har fortsatt kontakt med noen av jentene, men det er ikke noe romanse.

Han syns det er utrolig tøft av jentene som meldte seg på, og vil gjerne takke dem alle.

– Det står ekstremt mye respekt av de jentene som turte å melde seg på. Det er beundringsverdig. Hadde jeg vært på den andre siden hadde jeg aldri turt.

Likevel var det spesielt èn ting produksjonen ikke hadde tatt hensyn til; nemlig at Jensen er utrolig allergisk mot hunder.

KJENDISER: Glenn Jensen deltok i programmet Kjendis søker kjæreste sammen med Dennis Vareide, Lilli Bendriss og Ida Fladen. Foto: TV 2, Foto: TV 2

Alle jentene han dro på date med var hundeelskere, og en av dem hadde til og med planer om å starte et småbruk og ta et friår fra jobb for å drive med hundetrening.

Èn ting til som gjorde datingopplevelsen vanskelig var at alle damene han dro på date med bodde i andre byer, og flere hadde ikke planer om å flytte til hovedstaden.

– Jeg er forelsket i Oslo og kunne aldri tenke meg å flytte herfra.

Gammel flamme

Lilli Bendriss (70) har funnet lykken etter deltagelsen i programmet.

Hun og ekskjæresten Shad (45) har tidligere vært mye av og på, men med hjelp av kjendispsykologen Frode Thuen fant de ut at de skulle satse på kjærligheten en gang ting.

Dette innebærer at Bendriss nå tilbringer mye av tiden i Marokko med 45-åringen.

– Det er mer gnist i deg når vi er i Marokko. Du hører hjemme i denne energien. Jeg vil dele det med deg. La oss lage et godt liv sammen, sier hun i den siste episoden av programmet.

Trengte et dytt

Ida Fladen (33) var også på flere vellykkede dater i programmet, men følte aldri noe mer enn en venne-kjemi med noen av de hun dro på stevnemøter med.

Selv om hun syns det har vært kleint å se noen av episodene på TV i ettertid, angrer hun ikke på deltagelsen.

– Det var noe jeg følte at var veldig bra og riktig for meg, med tanke på at jeg hadde hatt lyst til å date lenge, men ikke klart å gjøre det selv. Jeg visste at det var en god idé for meg å si ja til noe som tvang meg på date.