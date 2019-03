Mygg med livsfarlig virus vil komme til Norge: – Vi burde rope varsko

Forskere sier myggene gulfebermygg og asiatisk tigermygg, som bærer blant annet de lisvarlige zika, chikungunya og dengue-virusene, vil true ytterligere over én milliard mennesker i fremtiden.

Livsfarlige sykdommer som mygg og andre insekter bærer med seg, kan bli spredt nordover mot Europa og Norge om klimaendringene ikke stoppes, viser ny forskning publisert i tidsskriftet Public Library of Science, PLOS.

– Vi har visst at det vil spre seg, men ikke så detaljert og nøyaktig som denne rapporten. Dette er absolutt realistiske tall. Vi har fått bedre klimamodeller som gir oss mer nøyaktighet for når mygg med farlige virus vil spre seg, sier klima og biologi-professor Dag O. Hessen til TV 2.

For to år siden slo flere land alarm på grunn av spredningen av zika-viruset, som kan føre til alvorlige fosterskader hvor barn fødes med en underutviklet liten hjerne.

EPIDEMI: I 2016 brøt det ut en epidemi av zika-viruset. Viruset kan forårsake fosterskader som gjør at hjernen er svært underutviklet Foto: Felipe Dana

– Vil komme til Norge

I rapporten står det at antallet som står i fare for å bli smittet i år 2050 vil være ytterligere 500 millioner mennesker. I 2080 er tallet én milliard. Samme årstall vil gjelde Norge.

– Myggartene med parasitter vil trives i Norge, og det er veldig sannsynlig at de vil etablere seg her. I fremtiden vil det bli et problem for oss, konstaterer Hessen.

– Vi kan ikke si med sikkerhet når det skjer. Men med temperaturene som det kreves for at mygg skal forflytte seg, og med tanke på hvor raskt myggene sprer seg, så er 2080 veldig riktig, forklarer professoren.

Eksperten påpeker at året 2080 er veldig nærme.

– År 2080 er ikke lenge frem i det hele tatt. De som er unge nå, vil oppleve problemet. Likevel må vi huske at innen den tid, har vi også kommet langt med vaksiner. Det vil i første omgang også være snakk om den sørlige delen av Norge, så de i nord kan slappe av litt lenger, sier Hessen.

Europa er allerede truet

I rapporten kommer det frem at Europa er mest truet av sykdommer fra både asiatisk tigermygg og gulfebermygg. I tillegg vil blant annet USA, Øst-Asia og Canada være i faresonen.

Professor Dag O. Hessen sier dødelig mygg før eller siden vil komme til Norge om klimaendringene fortsetter med samme hastighet Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Myggen med Dengu-viruset er veldig på fremmarsj, vi har allerede sett tilfeller av den i Europa. Hvor lang tid det vil ta før den er i Norge vet jeg ikke. Det kommer an på temperaturene, forteller Hessen.

I USA er antallet sykdommer overført fra mygg mer enn tredoblet siden 2004, skriver CNN.

– Vi burde rope varsko. Det er kanskje ikke en trussel mot folkehelsen fordi vi vil ha andre midler til bekjempe epidemi, men utbrudd vil forekomme. Det er et godt argument for å bekjempe klimaendringer, forklarer Hessen.​