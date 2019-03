Den tidligere glamourmodellen Aylar Lie bestemte seg i 2016 for å satse på en fremtid som profesjonell pokerspiller.

Året etter røpte Lie at hun hadde fått seg kjæreste.

«Jeg har vært sammen med denne prinsen i et år nå», skrev hun til sine mange følgere på Instagram den gang.

Og prinsens navn var libanesiske Albert Daher. Han er profesjonell pokerspiller, og har ifølge The Hendon Mob spilt inn over tre millioner dollar.

Var ikke klar for forhold

Nå takker hun kjæresten og roser ham opp i skyene.

– Jeg var overhodet ikke klar for et nytt forhold. Selv om jeg ikke var klar for å ha kjæreste, så ble det bare sånn. Albert er toppspiller i verdensklassen. Han er ekstremt god, sier hun til God kveld Norge, og fortsetter:

– Jeg hadde ikke kommet meg dit jeg er i dag i pokermiljøet, eller som pokerspiller, hvis det ikke hadde vært for han. Kortene lå til rette for et nytt forhold, smiler hun.

Pengene Lie har spilt inn, har gått til å hjelpe gatehunder og katter gjennom sin egen non-profit organisasjon.

Tidligere forlovet

Dyreverneren ble i 2007 sammen med legen Ozam Øzrek, men da Øzrek jobbet som turnuslege i Narvik og Lie studerte i Oslo, tok avstandsforholdet slutt i 2011.

Etter det ble hun sammen med finansmannen Kris Robberstad, og paret forlovet seg i 2015. Etter drøye fire år sammen bestemte de seg for å gå hvert til sitt og bryte forlovelsen.

– Det har vært en ganske gradvis prosess. Forholdet har gått over til å bli vennskap, sa Lie i et intervju med God kveld Norge i 2016.