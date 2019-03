For høy fart er årsaken til svært mange ulykker på norske veier. Nå varsler Utrykningspolitiet (UP) storaksjon over hele landet i neste uke:

– Nesten halvparten av de mest alvorlige trafikkulykkene skyldes for høy hastighet. For å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken, må vi også få ned farten på veien, sier UP-sjef Runar Karlsen, i en video først publisert på UPs egen Facebook-side. Den kan du se i videovinduet øverst i denne artikkelen.

Og Karlsen har oppskriften klar:

Morgen, ettermiddag og kveld

– Det beste tiltaket for å få ned farten er mange fartskontroller, slik at man aldri vet om man blir kontrollert.

Neste uke skal derfor både Utrykningspolitiet og de ulike politidistriktene gjennomføre fartskontroller på veldig mange veier, morgen, ettermiddag og kveld.

Dette er et ledd i en felles Europeisk aksjon, for å få ned farten på veiene.

Politiet bruker både laser og fartsmåling fra biler når de skal stoppe råkjørerne. Foto: Scanpix

70 prosent skal kjøre i lovlig hastighet

Tidligere undersøkelser har vist at bare 55 prosent av alle norske bilister holder seg innenfor fartsgrensene. Mange bryter altså de skiltede fartsgrensene.

– Ambisjonen er at 70 prosent skal kjøre i lovlige hastigheter, innen 2021. Beregninger viser at dette vil bety flere titalls liv spart i trafikken på grunn av færre alvorlige ulykker. Vi vil gjøre alt vi kan for å bidra til å nå dette målet, men jeg er redd dette kan være litt for optimistisk på så kort tid, har UP-sjefen tidligere uttalt til Broom.

Se video: Slik måler UP råkjørerne ute i trafikken