Solberg-regjeringen er nå på sin syvende justisminister (se liste nederst), dersom man teller med vikarene som måtte steppe inn midlertidig etter at både Sylvi Listhaug og Tor Mikkel Wara brått forlot postene sine. Derfor var det viktig for statsminister å få inn en ny statsråd som klarer å beholde jobben i mer enn ett år.

I så måte er Kallmyr solid. Han var nemlig byråd i Oslo i hele to år, advokatfullmektig i to år, statssekretær i to år og til slutt advokat i tre år. Han er med andre ord en stayer, og Erna Solberg trenger forhåpentlig ikke dra på statsrådsjakt før i 2021.

Det var neppe et rykte for soliditet og kompetanse som var avgjørende for hvorfor Kallmyr nå kommer tilbake til regjeringen etter noen år i advokatbransjen. Den tidligere statssekretæren oppfyller et krav som er viktigere for Frp-leder Siv Jensen enn det er for statsministeren: Han ligner litt mer på ur-frperen enn mange av dagens statsråder.

Før partiet gikk i regjering var det bekymring for at regjeringsdeltakelse ville føre til et mer tannløst Frp, med kjedelige statsråder som dropper grilldressen for statsrådsdressen, erstatter bobilen med PST-biler og bytter ut harryhandel med kanapeer. Det var Per Sandberg, den gang nestleder, nå kjæreste og Iran-fanboy, som skapte uttrykket «blankpolerte biljardkuler».

Uten å nevne navn snakket han om folk som Anders Anundsen, og ga uttrykk for at grasrotrepresentanter måtte få plass.

Siv Jensen har forsøkt å få plass til noen friskuser som måtte passe munnen sin.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen var én av dem. Før han ble statsråd argumenterte han for at verden trenger et nytt korstog. Sylvi Listhaug var en annen; hun måtte gå på grunn av en Facebook-status og en dårlig unnskyldning. Bård Hoksrud, landets mest folkelige politiker, fikk knapt et halvt år som landbruksminister før KrF skjøv ham tilbake til Stortinget. Per Sandberg røk i fjor sommer etter en kjærlighetsreise til Iran.

De mest synlige Frp-erne i regjeringen nå er Siv Jensen og Jon Georg Dale. De er mer kjent for å være skikkelige og ordentlige enn friske og kontroversielle.

Her kommer Jøran Kallmyr inn. Han er rett nok Oslo-advokat i dress, men han snakker og fremstår som en mer breial politiker enn de andre Frp-erne i regjering.

Da han var statssekretær i Justisdepartementet, hadde han ansvar for innvandringssakene. Han har nok et større engasjement for streng innvandringspolitikk enn hans forgjenger Wara hadde.

Kallmyr har populist-genet.

Han kommer til å være tydeligere i debatter, og mer freidig i utspillene. En slik statsråd har mange i Fremskrittspartiet lyst på.

Men slike typer har lett for å tråkke i salaten.