Kia Soul Electric har vært en stor suksess i Norge i flere år.

Den særpregede elbilen har solgt så godt at den norske importøren har slitt med å dekke etterspørselen. Det har de delvis klart å løse ved å hente inn svært mange biler fra andre land i Europa. Dermed har ikke Soul-salget vært så høyt på nybilstatistikken – men den har gjort seg desto sterkere gjeldende på oversikten over bruktimporterte biler.

Nå er det klart for helt ny generasjon. Vi så den første gang på den store bilutstillingen i Geneve tidlig i mars. Og nå er den allerede på plass i Norge!

Mye lengre rekkevidde

– Det er ingen tvil om at Norge er et viktig marked for denne bilen. Interessen har også vært stor i forkant, sier Brooms bilekspert Benny Christensen som i dag er en av de aller første som får se og prøve bilen, i Oslo.

e-Soul som den nå heter, kommer med to batteripakker, 64 kWt og 39,2 kWt. Med det største batteriet klarer nye e-Soul inntil 452 kilometer på én lading, målt etter den nye WLTP-standarden. Bilen kan lades fra 20 til 80 prosent på 42 minutter.

Slik ser interiøret ut i prototypen av e-Soul.

Vokst seg større

Den kraftigste elmotoren i e-Soul har 204 hk/150 kW, og et dreiemoment på 395 Nm – en økning på 39 prosent fra utgående modell. 0-100 gjøres unna på 7,6 sekunder. Forventet gjennomsnittlig forbruk er 157 Wh/km på landeveiskjøring og 109 Wh/km for bykjøring.

Den minste batteripakken kombineres med en motor på 136 hk/100 kW, og et dreiemoment på 395 Nm. Rekkevidden blir her inntil 277 kilometer.

– Prisene er ikke offisielle ennå, men det er nok grunn til å forvente at den blir konkurransedyktig, akkurat som forgjengeren har vært. Soul har vokst seg større og særlig med største batteripakken har den fått rekkevidde som vil passe veldig mange bra. Kias elbiler bruker generelt lite strøm og har vist seg å være gode på reell rekkevidde, forteller Benny.

Første generasjon elektrisk Soul har vært en stor suksess i Norge.

1.500-2.000 biler i år

– Hva med levering og antall biler, klarer de å dekke etterspørselen?

– Godt spørsmål! Det vi får høre her, er at importøren regner med å levere ut et sted mellom 1.500 og 2.000 e-Soul i 2019. Det er ikke noe lite tall, men jeg tipper de kunne solgt og levert mer hvis de hadde flere biler. Norge er faktisk først ut i Europa med nye e-Soul. Så det er tydelig at vi blir lagt merke til som elbil-land, sier Benny.

Kia lover god innvendig plass og en lastekapasitet på 315 liter, 1.339 liter med baksetene nedlagt. Nye e-Soul er 55 mm lenger enn forrige modell, og eksteriøret er helt nytt samtidig som det ikoniske designet og lekne uttrykket fra tidligere generasjoner er bevart.

Kia e-Soul har vokst seg større og ikke minst: Fått vesentlig lengre rekkevidde.

Mer utstyr

Crossover-designet har fått nye LED-hovedlys, og nye LED-tåkelys erstatter de rundere lampene som var der tidligere. Ladeporten er plassert bak en luke i front.

Kvaliteten i interiøret skal være betraktelig hevet. Nye e-Soul leveres standard med oppvarmede seter foran og varme i rattet. Annet tilgjengelig utstyr er ventilerte seter, trådløs lader for telefon. Harman Kardon lydanlegg og head-up display som viser relevant kjøreinformasjon.

Forhandlerne får de første bilene i april, mens utleveringen til kunder skal starte i sommer.

