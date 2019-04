– Mengden av henvendelser vi får er ekstremt økende. Det er ansatte som opplever å ha skjeggkre rundt seg og som blir bekymret, og dette ødelegger en del av arbeidsmiljøet. Folk blir urolige, og får et annet fokus enn på jobben sin, sier Arne Nese som er teknisk sjef i skadedyrkontrollfirmaet Rentokil til TV 2.

Det lille insektet skjeggkre har fått mye oppmerksomhet etter at det er blitt oppdaget i svært mange norske hjem.



Men nå er det blitt et problem også på norske arbeidsplasser. Stadig flere bedrifter rundt i landet trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt dem.

Kryper opp i vesker

– Vi kontaktes av store firmaer med mange ansatte. Først kartlegger vi problemet ved bruk av limfeller og så setter vi eventuelt i gang tiltak, sier Nese.

Han forteller at arbeidsgivere der det er blitt oppdaget skjeggkre, advarer ansatte om å sette vesker og bager på gulvet. For det er en viss fare for at folk kan dra med seg det lille krypet hjem.

– De er nattaktive, og den største aktiviteten skjer når det er mørkt. Men mange setter veskene sine på gulvet, og da er muligheten for at du bærer det med deg hjem til stede.

Tall fra Norsk Hussopp Forsikring viser at det er en tydelig overvekt av skjeggkre i nyere bygg.

Foretrekker nyere bygg

– Vi ser en peak fra fire til seks år etter at bygget er satt opp. Det har en sammenheng med hvor lenge dyret trenger for å bli kjønnsmodent, sier fagsjef Øyvind Magerøy.

Men han tror også de vet hvorfor skjeggkreet foretrekker nyere bygg.

– Det kan se ut som oppussing har aktivert det vi ser av forekomst i de eldre byggene. I nyere bygg er det det knyttet opp mot høyere fuktighet og da er det gjerne betongen som er fuktig. Og et skjeggkre som kommer inn med varer og tjenester som du kjøper inn når du har høy fuktighet i betongen, den kan klarer å etablere seg.

På Folkehelseinstituttet i Oslo forsker biolog Anders Aak på skjeggkre. Her har insektet fått et eget rom med høy luftfuktighet der de dyrkes frem. Han forteller at de nå har funnet ut at en nervegift kan få ned bestanden med nesten 98 prosent.

Nervegift virker

– Det er en kakerlakkåte og en mauråte. Det er i første omgang kakerlakkåtet som er godkjent for bruk, men i løpet av året vil det sikkert komme flere åter, inkludert mauåtet, som ser ut til å være hakket hvassere enn det kakerlakkåtet er, sier Aak.

Nese fra Rentokil forteller at mange bedrifter kvier seg for å stå frem med at de har et skjeggkreproblem. I mangel av en arbeidsplass å besøke for å finne skjeggkre, valgte vi derfor å sette ut limfeller i TV 2s splitter nye lokaler i Bjørvika i Oslo.



Nese ser seg straks ut en samling pappesker.

Skjeggkre i TV 2?

– Pappesker er noe man skal være spesielt forsiktig med, for man vet at i disse lagene i pappen er det kjempefint å bo.

Embalasje er en av årsakene til at de fraktes rundt i de tusen hjem.

Men etter nesten to uker med limfeller i TV 2s nyhetsredaksjon, er limfellene (heldigvis) fremdeles tomme.