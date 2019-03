Fredag ettermiddag presenterte Erna Solberg sin nye justis- og innvandringsminister på Slottsplassen. Der ble det klart at mannen som overtar statsrådposten er Jøran Kallmyr (Frp).

Jurist Kallmyr var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra oktober 2014 til februar 2016. Først for statsråd Anders Anundsen, og deretter for statsråd Sylvi Listhaug.

– Kallmyr er et forutsigbart og relativt trygt valg. Nå får vi en kjent Frp-politiker, hvert fall internt i regjeringsapparatet, sier TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.

Wara gikk av

Justisministerposten måtte erstattes etter Tor Mikkel Waras avgang som justisminister torsdag. Wara valgte å forlate stillingen da det ble klart at PST mistenker hans samboer Laila Anita Bertheussen for samtlige trusselhendelser mot familien, utenom den hun allerede er siktet for.

– Beslutningen kommer fordi noen trenger meg mer enn regjeringen. Min familie er ikke stor, men den er det viktigste jeg har. Det vil den alltid være. De har vært der for meg i tykt og tynt. Nå skal jeg være der for dem, sa Wara under en pressekonferanse torsdag.

Wara gikk ut i permisjon 14. mars, da samboeren for første gang ble siktet.

Syvende justisminister under Solberg

Da Wara tok permisjon, ble Jon Georg Dale (Frp) fungerende justisminister. Dale var Solberg-regjeringens sjette politiker til å inneha statsrådsposten.

Tidligere har Anders Anundsen (2013-2016), Per-Willy Amundsen (2016-2018), Per Sandberg (2018) og Sylvi Listhaug (2018) takket for seg.

Nå er det altså Jøran Kallmyr som overtar det prestisjetunge justis- og innvandringsdepartementet.

I forbindelse med endringen i regjeringen, er det i statsråd gjort endringer blant statssekretærene.

Statssekretærer Thor Kleppen Sættem og Torkil Åmland fortsetter i justisdepartementet under Jøran Kallmyr.

– Dette samsvarer godt med behovet for forutsigbarhet og kontinuitet, som statsministeren har vektlagt, sier Eriksrud.