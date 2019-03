Tar et hardt oppgjør med babyspørsmålet mange stiller

Silje og mannen har lenge prøvd å få barn nummer to, og nå tar hun et oppgjør med folk som stiller det svært private spørsmålet: «Når skal dere få et barn til, da?»

I blogginnlegget åpner hun opp om hvordan de siste årene har vært.

– Det har vært ekstremt tøft, nå var ikke vi ukjent med at det skulle være vanskelige å få barn. Datteren min er fire år nå og veien dit var veldig lang for oss, forteller hun til God morgen Norge.

Føler på en sorg

Hun har en sykdom som heter endometriose. Rundt en av ti kvinner har denne sykdommen. Noen er hardere rammet enn andre.

– Det gjør det utfordrende å få barn i utgangspunktet, og jeg har vært gjennom to ganske smertefulle operasjoner, som har hjulpet, men det er noe som skaper mye hormontrøbbel, forteller hun.

MOR OG DATTER: I dag er Ella Victoria fire år gammel. – Hun er fantastisk og det er en helt fantastisk alder, forteller Silje Pedersen Jordell.

Det å innse at hun kanskje ikke får gå gravid igjen er en sorg. Fra før har de datteren Ella Victoria på fire år.

– Det er tøft. Det å anerkjenne tanken at det blir et barn på oss. Og det er jo fantastisk i seg selv, for vi elsker henne veldig høyt og jeg føler meg heldig som har fått henne. Vi har gått gjennom mye for å komme dit. Samtidig må det være lov å ytre en tanke om at det er en sorg å ikke få lov til å oppleve å gå gravid igjen. Jeg var veldig heldig som fikk henne, for jeg mistet flere ganger før jeg fikk Ella Victoria.

En annen del av sorgen er at datteren kanskje ikke får noen søsken å vokse opp med.

– Jeg har selv søsken, en bror og to halvsøsken, og er veldig glad for det. Mens mannen min er enebarn og kjenner ikke så mye på akkurat det.

– Jeg husker jeg så barnevogner og gravide overalt

Hun vet at det sikkert er mange som tenker: «Men du har jo et barn, hvorfor er det så tungt å ikke få et til?»

– Vi alle er forskjellige. Jeg følte mye av det samme før jeg fikk Ella Victoria. Jeg husker jeg så barnevogner overalt, gravide, venner som var gravide. Alle sa: «Jeg blir gravid sånn», sier hun og knipser før hun fortsetter.

– Mens jeg hadde mistet flere ganger og følte en veldig sorg for det. Men jeg syns ikke vi skal sammenligne sorger. Alle har vi noe vi sliter med, ingen har et perfekt liv. Det må være lov å føle på sorg over å ikke få gå gravid igjen. Jeg syns det var en fantastisk opplevelse. Jeg var veldig engstelig i første halvdel av svangerskapet, men så gikk det over til å bli en fantastisk ting.

Ella Victoria er fire år. Og også hun spør om det er en baby i magen til mammaen.

– Det har vært ganske tøft og av og til har jeg holdt på å begynne å gråte, men jeg har blitt vant til det. Vi har snakket litt rundt det og nå er vi i en periode der hun skjønner litt mer. Jeg sier at det ikke er noe barn akkurat nå, men at det kanskje kommer. Så har jeg latt det være med det og så har hun ikke spurt noe mer.