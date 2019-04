Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Etter å ha jaktet på en nyere brukt-SUV en stund (det ser ut som vi ender på en Volvo XC60) har jeg oppdaget noe som jeg tror mange kanskje ikke er klar over.

På grunn av at nye biler har fem års garanti, har jeg ikke sett på biler mye eldre enn tre år, for å ha garanti de første årene. En bil jeg nesten kjøpte, viste seg å være et unntak her, fordi den var bruktimportert og ikke hadde nybilgaranti. Dette var fra privat selger og det sto ingen ting om dette i annonsen. Heldigvis spurte jeg direkte og da fikk jeg vite det.

Bør ikke alle selgere opplyse tydelig om det? Jeg ser på meg selv som en som har ganske god greie på bil, kanskje er det mange som ikke undersøker nærmere før de kjøper? Mvh Jørgen.

Benny svarer:

Hei Jørgen!



Her peker du på noe veldig viktig, og som alle bruktbilkjøpere neppe er obs på.

Vi har hatt fem års nybilgaranti på alle biler solgt i Norge i flere år nå. Derfor begynner nok det å bli bra innarbeidet. Men som du er inne på: Det er unntak her.

Det største og viktigste er alle bilene som er bruktimportert fra andre land. De er altså solgt nye der først, og så tatt inn til Norge. Dette dreier seg om flere tusen biler hvert år og for disse bilene gjelder ikke den norske nybilgarantien. De har garantivilkårene fra landet der de ble registret første gang. Her er vi i Norge litt i en særstilling. Vi har fem års nybilgaranti, mens det i mange andre land bare er to eller tre år.

Så hvis du ser på for eksempel to 2016-modeller, en solgt ny i Norge og en bruktimportert, kan det fort være slik at den ene har to års nybilgaranti igjen – mens den andre ikke har garanti i det hele tatt. Og det er en viktig faktor når du skal velge bil.

Utgangspunktet for deg som skal kjøpe bil er dermed klart: Du må finne ut mest mulig om bilen, inkludert om den er bruktimportert eller ikke. Jeg ville ikke stolt på at alle selgere er bevisst dette. Noen unnlater helt sikkert også med vilje å opplyse om det.

Garanti eller ikke skal helt klart ha betydning for prisen. Her får du en ekstra trygghet – kontra at det er du selv som må betale hvis noe går i stykker.

En måned igjen av garantien – så kom det en stor regning

Hvis bilen er solgt ny i et annet land enn Norge er det nybilgarantien der som gjelder. Og da er den neppe like god som på norsksolgte biler.

Sjekk også kilometerstand

Jeg vil også trekke fram en annen "felle" jeg tror ganske mange går i. Nemlig at de glemmer/ikke vet at nybilgaranti inneholder to faktorer: År og kilometer. De fleste bilmerker har fem år, men det varierer hvor mange kilometer garantien dekker. Det mest vanlige er 100.000, lengre hos noen.

Poenget er at garantien gjelder til det som først inntreffer. Det hjelper ikke med fem års garanti, hvis bilen passerer 100.000 kilometer allerede etter tre år. Da har du ikke noen nybilgaranti igjen.

Derfor må du først sjekke om bilen er solgt ny i Norge, så hvor mange kilometer garantien dekker hvis den er det. Da vet du "ståa" på den bilen du vurderer å kjøpe.

De siste årene har det forresten kommet ganske mange ulike garantiprodukter du kan kjøpe, hvis nybilgarantien er ute. Det koster litt penger, men kan være en veldig god forsikring mot uventede utgifter.

Ny undersøkelse: Dette er det tryggeste merket du kan kjøpe

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Vanlig Mercedes? Nei, denne er håndlaget!

Se video: Nå kan det bli mindre råkjøring