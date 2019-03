Fem grunner til at det er på tide å avskaffe klokkestillingen

2. Noen «klokker» kan ikke stilles

Vi har alle en slags indre klokke, og selv om også voksne kan streve med å venne seg til klokkestillingen, er dette langt mer problematisk for de aller yngste, noe som kan by på uante utfordringer i morgenrutinene.

Det kan de fleste småbarnsforeldre garantert skrive under på.

Når barnet skal legges søndag kveld, blir det én time tidligere enn vanlig. Det varierer hvor lang tid det tar før barna klarer å tilpasse seg timen vi taper søndag. Er man riktig uheldig kan det ta opp mot to uker.

Det er ikke mye man kan gjøre med dette. Én løsning kan være å legge ungene ett kvarter tidligere i fire dager som leder opp til selve stille-datoen, sier søvnforsker Daniel Lewin til Parents.com.

3. Tidsforvirring

En studie ved Lancaster University i Storbritannia viste at det var fem prosent større sjanse for at pasienter mistet en legetime i den påfølgende uken etter omstillingen til sommertid. Forskning har vist at denne «tidsforvirringen» kan få langt mer alvorlige konsekvenser:

4. Flere ulykker og hjerteproblemer

En amerikansk studie hevder at hyppigheten av fatale bilulykker økte fra 5,4 prosent til 7,6 prosent i de seks dagene etter at klokken ble stilt til sommertid, skriver Popular Science.

En amerikansk studie fra 2009 fant at antallet skader på arbeidsplassen økte den påfølgende dagen etter omstillingen til sommertid.

Endring i søvnmønsteret kan påvirke nervesystemet, og fører til en økning i antall hjerteinfarkt på 24 prosent dagen etter omstillingen til sommertid. Studien pekte samtidig på at antallet hjerteinfarkt går ned med 21 prosent dagen etter omstillingen til vintertid, når folk får sove én time mer.

5. Folk vil ikke stille klokken

Det siste og mest utvetydige argumentet kommer klart frem i EUs befolkningsundersøkelse. 84 prosent av EU-borgerne vil klokkestillingen til livs. En meningen som deles av 3 av 4 TV2.no-brukere i vår uhøytidelige avstemning i høst.

– Det er absolutt ingen applaus når EU-loven dikterer at europeere må stille klokka to ganger i året. Kommisjonen foreslår i dag å endre dette. Klokkestillingen må stoppe, sa president i Europakommisjonen Jean Claude Juncker fra talerstolen 12. september i år.