Det er en økning på 60 kroner for de som kjører alene.

– Vi som bor her ute fast, og skal et ærend til byen eller noe, er helt avhengige av ferga. Har vi blitt spurt om dette? Nei, sier Tom Bagge til TV 2.

Han bor i øykommunen Austevoll. Fra 1. april er det deres tur til å få Autopass med brikke på fergene. Da blir det slutt på å ta betaling fra gående, syklende og passasjerer i bilene, samtidig som prisen øker for kjøretøyene.

– Her ute er det veldig mange pendlere som reiser alene. Så det er klart at vi er spente på om det blir mer kompiskjøring eller om det blir en bil på hver side eller hva som skjer, sier Geir Offerdal, matros og tillitsvalgt i Fjord1, til TV 2.

Hordaland Høyre vil revurdere ordningen

– Hovedhensikten er at det skal være enkle billetteringsløsninger som gjør at kostnaden for å ta ferga ikke blir høyere enn nødvendig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til TV 2.

Sju samband i Norge fikk denne ordningen 1. januar i år. 1. april blir Autopass med brikke innført på tre nye i Hordaland. For riksfergesamband vil brikkebetaling komme når dagens kontrakter går ut. På fylkesvegsamband er det opp til hver enkelt fylkeskommune.

Austevoll-innbygger Tom Bagge ser ikke logikken i det nye systemet. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det vedtaket vi fattet om Autopass, det får såpass store konsekvenser for de som er avhengig av bil til og fra jobb, eller til og fra studier, og som må kjøre alene. Så vi ønsker å se på dette på nytt, sier gruppeleder Silja Ekeland Bjørkly i Hordaland Høyre til TV 2.

Ser ikke logikken

Det er Austevoll-innbygger Bagge enig i.

– Man snakker om at man ønsker å ha et desentralisert levesett i Norge. Da må man også bo på steder som Austevoll. Austevoll er en fantastisk kommune, og bidrar sterkt til hva vi tjener her i landet. Og stakkars de som pendler enten fra Austevoll til Bergen eller fra Bergen for å jobbe og hjelpe oss med vårt arbeidsliv her ute, sier Bagge, og gir et eksempel:

– Skal jeg ha besøk av noen kjente, så er det over 600 kroner for å komme og besøke meg. Jeg ser ikke logikken i dette. Det er veldig enkelt å si at sånn og sånn skal dere gjøre, mens de som bestemmer – for dem er det bare et pennestrøk.