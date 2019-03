Det vil bli gjort endringer i regjeringen i statsråd fredag 29. mars.

Statsminister Erna Solberg har kalt inn til pressekonferanse klokken 11.45. Allerede rundt klokken 11.15 skal nye statsråder presenteres på Slottsplassen.



Følg med direkte på TV 2 Nyhetskanalen og på TV2.no.

Endringene i regjeringen kommer som følge av Tor Mikkel Waras avgang som justisminister torsdag. Wara valgte å forlate stillingen da det ble klart at PST mistenker hans samboer Laila Anita Bertheussen for samtlige trusselhendelser mot familien, utenom den hun allerede er siktet for.

– Beslutningen kommer fordi noen trenger meg mer enn regjeringen. Min familie er ikke stor, men den er det viktigste jeg har. Det vil den alltid være. De har vært der for meg i tykt og tynt. Nå skal jeg være der for dem, sa Wara under en pressekonferanse torsdag.

Wara gikk ut i permisjon 14. mars, da samboeren for første gang ble siktet.

I mellomtiden har Jon Georg Dale (Frp) fungert som justisminister. Dale er Solberg-regjeringens sjette politiker til å inneha statsrådsposten.

Fra før har Anders Anundsen (2013-2016), Per-Willy Amundsen (2016-2018), Per Sandberg (2018) og Sylvi Listhaug (2018) takket for seg.

TV 2 har tidligere vært i kontakt med regjeringskilder i Frp som forteller at det vil sitte svært langt inne å gi fra seg justisministerposten til et annet parti.