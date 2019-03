– Jeg vil ikke være i et land der Wikipedia er blokkert

Han sier at han ikke ville forlate hjemlandet sitt da, men etter hvert som tiden gikk mistet han troen på at situasjonen ville bli bedre i Tyrkia, og dro til Norge.

– Ingen vil være i et land hvor friheten er begrenset eller forsvunnet. En god akademiker eller forsker tar ikke hensyn til penger, men til frihet. For tiden er fri forskning og undervisning umulig i Tyrkia. Derfor har den tyrkiske regjeringen begynt å bekymre seg, og deler nå ut forfremmelser. Men det må vites at penger ikke er viktig, vi ser kun etter en fri atmosfære ved universitetene.

Hun aksepterte alle vanskelighetene og kom

Ozge Ozdemir Koz er nok et eksempel. Hun kom til Norge for fire år siden etter å ha giftet seg med en tyrkisk mann. Da hun var i Tyrkia, jobbet hun som psykolog.

– Da jeg var i Tyrkia, kunne jeg ikke se noen fremtid for meg selv. Jeg ville ikke være i en slik politisk atmosfære som det var i landet mitt. Nå føler jeg meg så heldig som har muligheten til å komme til dette trygge landet. Hvis jeg for eksempel får tilbud om en veldig god jobb med høy lønn i Tyrkia, vil jeg uansett ikke dra tilbake til hjemlandet mitt. Vi ser etter et liv der vi kan få lov til å leve uten å tenke på morgendagens sikkerhet. Jeg er helt sikker på at jeg aldri kan finne den tryggheten og lykken i Tyrkia som jeg har funnet i Norge.

Ozge Ozdemir Koz jobber i Nærøy Kommune som konsulent.

Hun sier at hun hadde en usikker fremtid og frykt på grunn av økende politisk press i Tyrkia. Derfor sier hun at før hun giftet seg, snakket hun med sin mann om hvor de skulle bo etter bryllupet.





– Vi diskuterte hvor vi skulle bo etter bryllupet vårt. Min mann sa til meg at å begynne et nytt liv i et nytt land som jeg ikke hadde vært i før, kunne være vanskelig. Men jeg aksepterte alle utfordringene og ville komme til Norge. Selv om jeg hadde en veldig god jobb og et godt liv, kom jeg hit.

Satt i isolat 17 dager

Yoldas Sahans liv i Tyrkia endret seg med et brev som han fikk fra Norge. Da han studerte sosiologi i hjemlandet sitt, ble han arrestert på grunn av sin politiske overbevisning etter det mislykkede kuppforsøket.

I varetekt satt han i isolat i 17 dager. Et innlegg som han delte for åtte år siden, var en av anklagene mot ham. Etter fire måneder ble han løslatt fra fengselet, men han følte seg motløs. Da Sahan ble arrestert, ble han også utvist fra universitetet der han holdt på å ta mastergraden sin.

– Da jeg tok mastergraden min, jobbet jeg også som lærer på en skole. Etter å ha blitt arrestert, mistet jeg både skoleplassen og jobben min. Jeg var helt håpløs og tenkte at livet mitt stoppet. Men livet mitt endret seg da jeg fikk brevet fra Norge som sa at jeg ble invitert til et universitet i Norge gjennom Students At Risk programmet. Jeg fikk et stort sjokk da jeg leste det. Etter en måned kom jeg til Norge i august 2017, sier Yoldas Sahan.

– Vi har dessverre mistet våre grunnleggende rettigheter i Tyrkia. Myndighetene i Tyrkia utøver makt på en slik måte som får følger for akademikere. Når akademikere kritiserer myndighetene er konsekvensen at man blir utvist fra utdanningsinstitusjonen, sier Sahan.

Yoldas Sahan studerer ved universitet i Bergen.

I følge Scholars at Risk, har de fått mange hundre henvendelser fra tyrkiske forskere, og mange av dem har blitt hjulpet. I det akademiske året 2017-18 fikk de 521 nye søknader hvorav de fleste var fra Tyrkia. Nettverket kunne hjelpe 383 av dem.

Universitetet i Oslo opplyser til TV 2 at de har sett en generell økning i antall søknader fra tyrkiske studenter:

2015 - 25 studenter fra Tyrkia

2016 - 30 studenter fra Tyrkia

2017 - 40 studenter fra Tyrkia

2018 - 50 studenter fra Tyrkia

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.