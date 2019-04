Lukaku avslører hvorfor det er så fint å spille under Solskjær

– Det er veldig likt slik jeg har det på landslaget. Situasjonen er veldig klar for alle spillerne, og alle vet hva man kan forvente. Hvis du gjør noe bra, sier han fra, og hvis du gjør noe dårlig, gir han deg tilbakemeldingen rett i ansiktet ditt. Når alt kommer til alt, handler det om å ha en positiv innstilling og positiv mentalitet i kampene. Det er det vi trenger, sier Lukaku.

Selv har han motbevist det som var av kritikere etter at han den første måneden under Solskjærs ledelse måtte sitte en del på benken og se lagkameratene blomstre.

På de tre siste kampene sine før Arsenal-tapet i mars scoret han seks ganger, og gjennom hele intervjuet er det en tydelig offensiv Lukaku som besvarer PLTV-reporter Mandy Henrys spørsmål.

– Vi beveger oss i riktig retning. Vi vinner kamper. Det er det eneste som teller. For å vinne titler, må du vinne flere kamper enn motstanderne. Vi ville foretrukket å spille for å vinne ligaen. Men vi er i den situasjonen. Vi må gjøre det beste ut av det, havne så høyt som vi kan, og deretter bygge for fremtiden.

– Manchester United er et lag som alltid hører hjemme i Champions League, og som alltid bør kjempe om trofeer. Akkurat nå kjemper vi, og vi er klare. Alle er friske og klare, så la oss få det vi fortjener, er bare noen av elementene superstjernen toucher innom.

Spår enda mer bedring på sikt

For snart to år siden valgte storscoreren å signere for nettopp Manchester United da han trolig kunne velge og vrake blant europeiske toppklubber etter å ha imponert i Everton-drakten. Lukaku bekrefter at den offensive fotballen, som Ole Gunnar Solskjær nå har fått et rykte på seg for igjen å ha implementert i Manchester United, var avgjørende for valget han tok.

– Ja. Selvsagt. Manchester United har vært kjent for å være en klubb som spiller offensiv fotball og alltid går fremover. Det er det han ønsker. Det er en prosess, som tar tid, men til slutt kommer vi til å komme dit. Og da vil det virkelig bli hyggelig både for oss og supporterne, spår Lukaku.

I intervjuet ser du også hva Lukaku tenker om mulighetene for å slå ut Barcelona av Champions League, hva han tenker om Lionel Messi, hvilke tanker han gjør seg rundt en potensiell tøff oppkjøringsperiode i sommer, hvorfor Marcus Rashfords prestasjoner ikke har overrasket ham og mye, mye mer!

