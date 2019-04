Problemer og uenighet i etterkant av bruktbilkjøp topper hvert år klagestatistikken hos Forbrukerrådet.

I tillegg er det etter alt å dømme store mørketall her. Der minst en av partene er misfornøyd og føler seg lurt.

Men hvorfor er det slik? Og trenger egentlig kjøp og salg av bil være så vanskelig?

Brooms bilekspert Benny Christensen har selv en rekke år bak seg i bilbransjen. Han har kjøpt og solgt veldig mange biler. Og i eksperttjenesten Spør Benny her på Broom får han også førstehånds kjennskap med mange problemstillinger rundt dette.

Kjøper uten kontrakt

– Min erfaring er at mange av disse sakene ganske enkelt kunne vært unngått. Mange kan rett og slett takke seg selv for at de sitter igjen og føler seg lurt. Det høres kanskje brutalt ut, men slik er det, forteller Benny.

– Kan du utdype det litt?

– Ja, det handler om noe så banalt og enkelt som å finne ut hva man egentlig kjøper. Å ha litt is i magen, ikke hoppe på den første og "beste" bilen man kommer over. Og så det viktigste av alt: Ha skriftlig kontrakt. Det er nesten skremmende hvor mange som kjøper bruktbil uten kontrakt. Det skjønner jeg rett og slett ikke. Det krever nesten ingen jobb, og det bør være en selvfølge, både for kjøper og selger, mener Benny.

Kan lure deg trill rundt

Kjernen i mange stridigheter rundt bilkjøp, er uenighet om hva som egentlig har blitt sagt og lovet. Hvis dette bare er gjort muntlig, blir det veldig fort ord-mot-ord. Og da er det vanskelig for en misfornøyd kjøper å vinne frem.

– Jeg liker ikke å svartmale ting, men ved bilkjøp kan det være veldig lurt å tenke at det som kan gå galt, det vil gå galt. Det gjelder å være både skeptisk og kritisk. Du må ALDRI stole blindt på noe selger sier.

– Det gjelder spesielt hvis du kjøper bil fra privatperson. Sannsynligvis har du aldri møtt vedkommende tidligere. Det kan være verdens mest ærlige person, men det kan også være en person som ikke tar fem øre for å lure deg trill rundt. Det siste får du kanskje aldri gardert deg mot, men du må i alle fall gjøre det du kan for å ha mulighet til å rette opp i etterkant hvis det går galt, sier Benny.

Det er som regel tryggere å kjøpe fra forhandler enn fra en privatperson. Men i begge tilfeller er det viktig å ha mest mulig dokumentasjon, skriftlig.

Mye kilometerjuks

Før man bestemmer seg for bil, er dette Bennys råd:

– Finn ut mest mulig! Når er neste EU-kontroll? Når var bilen sist på service? Hva er skiftet av slitedeler? Hvor bra er dekkene? Hvor mange eiere har den hatt? Hvor lenge har eieren hatt den? Er det rust? Skader? Er den solgt ny i Norge, eller bruktimportert? Det siste kan ha betydning for eventuell garanti. Jeg synes også det er smart å spørre hvorfor bilen selges, det kan gi verdifull informasjon.

– Komplett servicehefte og en fersk EU-kontroll trekker mye opp. Se også nøye på bildene i annonsen. På Vegvesenes hjemmeside kan du legge inn registreringsnummeret på bilen og få mye verdifull informasjon, blant annet om kilometerstand ved EU-kontroll. Ser denne riktig ut? Dessverre jukses det mye med kilometerstand og det kan være veldig vanskelig å avdekke dette. Men her har man i alle fall noe å bygge på, sier Benny.

Er man ikke bilkyndig selv, eller ikke føler seg helt trygg på at bilen er like bra som selger lover, så få tatt en tilstandsrapport hos er verksted eller ta en NAF-test. Det koster noen kroner, men det kan være vel verdt det. Da har du svart på hvitt dokumentasjon på bilens tekniske tilstand. Og du vet hva di kjøper. Bruk dette gjerne som et vedlegg til kontakten. Det kan være gull verd for både kjøper og selger.

Ha det skriftlig

Så kommer det skriftlige inn. Det er viktig hvis det blir problemer i etterkant.

– Veldig mye kommunikasjon går nå på e-post. Det er kjempesmart i dette tilfellet. Hvis du kommuniserer med selgeren via e-post, har du det skriftlig, husk bare å ta vare på mailene.

– Og for å gjenta meg selv litt: Ikke glem å skrive kontrakt! Da står du mye sterkere, hvis problemene kommer, avslutter Benny.

