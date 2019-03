Saken oppdateres.

Torsdag formiddag ble NRK orientert av Kulturdepartementet om at dagens kringkastingsavgift avvikles.

Den skal erstattes med en ny finansieringsordning med virkning fra 1. januar.

Under landsmøtet til Landslaget for lokalaviser i Drammen fredag, legger kulturminister Trine Skei Grande frem forslag til ny mediestøttemelding.

Der skal hun blant annet presentere forslag til ny finansieringsmodell for NRK.

Finansieres gjennom skatten

I en pressemelding skriver Kulturdepartementet at de siste årenes utvikling i teknologi og medievaner har utfordret finansieringen av NRK.

– Stadig færre eier et TV-apparat, og dermed blir også kringkastingsavgiften mindre relevant. Regjeringen foreslår derfor å fjerne kringkastingsavgifta og finansiere NRK over skatteseddelen, sier Grande i pressemeldingen.

Kulturdepartementet mener finansieringsmodellen regjeringen foreslår har en tydelig sosial profil, samtidig som den ivaretar og gjør det lettere å forutse NRKs økonomi.

– Vi skal ha en sterk allmennkringkaster, men vi må også passe på at NRK ikke svekker grunnlaget til de andre medieaktørene. Vi legger til et punkt i NRK-plakaten om at NRK skal ha særskilt ansvar for å dekke temaer og geografiske områder med lav oppmerksomhet, seier statsråd Grande.

Mange mister jobben

Endringen medfører at NRKs lisensavdeling i Mo i Rana blir avviklet, og rundt 100 mennesker mister jobben. Samtidig har Kulturdepartementet lagt frem planer for opprettelse av 70 nye arbeidsplasser ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

– Det har lenge vært bred enighet om at NRK trenger en mer fremtidsrettet og forutsigbar finansieringsmodell. Samtidig får dette konsekvenser for NRKs lisensavdeling. Det er selvfølgelig en tung beskjed å få for våre medarbeidere ved lisensavdelingen, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen på torsdag.

– Samtidig er jeg glad for regjeringens planer om etablering av 70 nye arbeidsplasser tilknyttet Nasjonalbiblioteket, fortsatte Eriksen.