– Hvorfor skal en utøver som har svindlet til seg ressurser, sitte igjen med gevinsten?

I Tyskland er samarbeidet mellom politiet og antidopingmyndighetene tett. I Norge er de etter lovens paragrafer hindret fra å kunne drive etterforskning sammen.

– I den saken som pågår nå er aktoratet i München i regelmessig kontakt med det nasjonale antidopingbyrået. Det er helt nødvendig, sier journalisten.

Håper på politisk velvilje

Kaggestad er enig.

– Ideelt sett bør Antidoping Norge være et organ under politiet. De bør kunne ha et samarbeid der de deler informasjon med hverandre. Nå håper jeg at regjeringen og politikerne er med på dette, sier han.

Frølich vil i alle fall jobbe for en endring.

– De store dopingsakene internasjonalt er et bevis på at et samarbeid er nødvendig, for der er det jo politiet som har slått til. Jeg tror ikke antidopingbyråene selv klarer å gjøre denne jobben, så et samarbeid er helt naturlig.