Nå kan du sjekke skattemeldingen

SISTE: På grunn av den store pågangen sliter Altinn med innloggingen for øyeblikket.

Onsdag kveld ble skattemeldingen sendt ut til alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd i Norge.

Skattemeldingen, som tidligere ble kalt selvangivelse, er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld.

Meningen med skattemeldingen er at du skal kontrollere at alle opplysningene stemmer. Dessverre er det mange som ikke tar seg tid til dette, og derfor lar være å sjekke.

– Hvis du ikke sjekker skattemeldingen, kan du risikere å betale for mye i skatt. Det kan være feil i opplysninger om inntekt, formue eller gjeld, og du kan gå glipp av fradrag du har krav på, sier Marta Johanne Gjengedal, som er divisjonsdirektør i Brukerdialog for Skatteetaten.

Skatteetatens divisjonsdirektør i Brukerdialog, Marta Johanne Gjengedal. Foto: Skatteetaten / Bård Brinchmann Løvvig

Ikke risiker tilleggsskatt

Det er absolutt dumt å la være å sjekke skattemeldingen. I tillegg til at du risikerer å betale for mye skatt, er det også en fare for at du betaler for lite skatt.

– Hvis skattepliktige inntekter ikke blir ført opp i skattemeldingen, er du ansvarlig for det. Da risikerer du å få tilleggsskatt, sier Gjengedal, og understreker:

– Det viktigste er å logge inn på skatteetaten.no og åpne skattemeldingen. Stemmer det som står der? Det er fylt ut mye informasjon, men det er viktig å vite at dette er en foreløpig beregning. Den enkelte kjenner sin privatøkonomi best.

Skattemeldingen blir tilgjengelig på Altinn, og vil for enkelte dukke opp i postkassa.

Linken til innlogging på Altinn finner du her.

Noen opplysninger må du fylle inn selv, som for eksempel manglende opplysninger fra de som betaler deg inntekt. Dette gjelder også informasjon om bankinnskudd, verdier du har i utlandet, inntekter fra utleie av eiendom og eventuelle andre opplysninger myndighetene ikke har beregnet for deg.

– Hvis alt som står forhåndsutfylt er riktig og du ikke har annen inntekt eller formue å rapportere, trenger du ikke å gjøre noe. Skattemeldingen leveres automatisk 30. april, sier Gjengedal.

Fradragene

Når du er sikker på at alle opplysningene om inntekt, formue og gjeld er korrekt, er mye av jobben gjort. Men om du vil sørge for at du sitter igjen med mest mulig, er det altså fortsatt noe viktig som gjenstår.