Snart kommer skatte-meldingen – dette er nytt

Nå gjelder imidlertid fradraget kun pendlere som ikke har mulighet til å koke vann i pendlerboligen.

Divisjonsdirektør i Skattedirektoratets Brukerdialog, Marta Johanne Gjengedal. Foto: Skatteetaten / Bård Brinchmann Løvvig

– Kostfradraget er nå betinget av at skattyteren ikke har elektrisitet og rennende vann andre steder enn baderom. Begrensningen på 24 måneder gjelder fradrag for både kost og losji, men ikke når arbeidsgiver dekker kostnadene, sier Skattedirektoratets divisjonsdirektør i Brukerdialog, Marta Johanne Gjengedal.

Nytt skjema

Skatteklasse to er fjernet fra og med 2018. Det innebærer at man ikke lenger får et forhøyet personfradrag når man forsørger ektefelle med lav eller ingen inntekt.

Det er også verdt å merke seg at det er et nytt skjema for utfylling av gevinst, tap, utbytte, formue på aksjer og andre finansielle produkter. Tidligere har dette hørt hjemme i skjema RF-1059.

– Nå er det RF-1159, med egne poster for verdipapirfond aksjedel, norske aksjer og utenlandske aksjer, sier Gjengedal.

I årets skattemelding er det opprettet en ny post, 1.5.13., der du kan oppgi navn og e-postadresse på en fullmektig eller kontaktperson som du ønsker at Skatteetaten tar kontakt med om dine skatteforhold.

Ny skattemelding

Skatteetaten utvikler nå en helt ny skattemelding. Etter planen vil mange lønnsmottakere og pensjonister få den nye skattemeldingen i 2020.

– Vi planlegger også for at noen skattepliktige får den nye skattemeldingen i 2019. Dette vil være et mindre utvalg personer med enkle skatteforhold, det vil si at de for eksempel ikke har aksjer og verdipapirer eller driver næringsvirksomhet, sier Gjengedal.

Den nye skattemeldingen vil være forhåndsutfylt med opplysninger slik man er vant til, men den har fått et nytt utseende. Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer, som grupperes etter hva som hører naturlig sammen. Et eksempel er temaet «Bank og lån».

– En annen endring er at du vil få mer aktiv veiledning i skattemeldingen, ved at du stilles relevante spørsmål og gjøres oppmerksom på forhold som må fylles ut. For eksempel vil du få en kommentar hvis du legger inn renteutgifter som virker unaturlig høye i forhold til oppgitt gjeld. Dette skal hjelpe deg til å legge inn riktige opplysninger. Og hvis du endrer tall i et felt, blir oppsummering og skatteberegning oppdatert fortløpende, sier Gjengedal.