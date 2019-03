Kurt Nilsen (40) må betale 175.000 kr i bot for promillekjøring.

Det melder Bergens Tidende.

Artisten ble tatt i promillekjøring utenfor Bergen 11. juli i fjor, rundt klokken 12.00.

Nilsen møtte i Bergen tingrett fredag. Der ble det klart at han hadde 0,59 i promille da han stoppet av politiet, ifølge avisen.

– Jeg var i studio dagen før. Alkohol ble konsumert – helt til cirka totiden om natten. Neste morgen ble jeg litt for ivrig og gikk for tidlig i bilen. Det resulterte i det jeg sitter her for nå, sa Nilsen i retten, ifølge Bergens Tidende.

Erkjente straffskyld

Videre uttalte Nilsen at han var ærlig med politiet da han ble stoppet.

– Det var veldig udramatisk. De spurte hvorfor jeg hadde promille – og jeg svarte at jeg var i middag og studio dagen før. Jeg visste ikke selv at jeg hadde promille, uttalte han i retten.

Påtalemakten foreslo en straff på 16 dagers betinget fengsel, 175.000 kroner i bot og inndragelse av førerkort i et år.

Ifølge Bergens Tidende erkjente Nilsen straffskyld, og han vedtok dommen på stedet.​

Avisen skriver at Nilsen ble fratatt førerkortet 17. august i fjor, da resultatet av blodprøven forelå.

Comeback

I februar meldte Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askild Holm at de gjør comeback som gruppen «Lind, Nilsen, Fuentes, Holm».

Planene delte de i TV 2-programmet Senkveld, hvor de også avslørte at de vil holde konsert i Oslo Spektrum 27. april. Senere har det blitt klart at de skal reise på Norgesturne i sommer.

Gruppens manager, Jan Fredrik Karlsen, har tidligere uttalt til TV 2 at konsertene ikke vil bli påvirket av Nilsens dom.