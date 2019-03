I Oslo politidistrikts årlige rapport kommer det fram at Islam er den religionen som tilsynelatende er mest utsatt for hatkriminalitet.

Av 40 anmeldte forhold på bakgrunn av religion, er 37 i kategorien «Islam». Det resterende tre gjelder hatkriminalitet mot personer som kategoriseres som «frafallen Islam».

I sin rapport viser politiet til en hendelse der en ansatt i kommunens hjemmehjelp ble trakassert for å bære hijab.

«Siktede er en person som har en smittsom sykdom. Han kastet sin brukte bandasje mot ansiktet på hjemmehjelpen, som gikk med hijab. Etter dette skrev han melding til hjemmetjenesten: "Nå er krigen et faktum. Dere skal få drit (…) hvis ikke muslimfitta ber om unnskyldning. Leve Breivik". Det er tatt ut tiltale mot denne personen for flere ulike forhold, der dette er et av dem,»​ står det i rapporten.

Blant de fornærmede under religiøst motivert hatkrim oppgir de fleste kvinner å bære hijab, og at overgrepet hadde sammenheng med at de bar hijab.

Etniske minoriteter og LHBT mest utsatt

I fjor ble 238 forhold registrert som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt. Det er en økning på 20 prosent fra 2017, og en økning på hele 66 prosent fra 2015. Det er det første året politiet i Oslo hadde en egen hatkrimgruppe.

Etniske minoriteter er tilsynelatende den mest utsatte gruppen, og over halvparte av anmeldelsene, 57 prosent, av de anmeldte forholdene dreier seg om etnisitet.

I en pressemelding skriver Oslo politidistrikt at voksne menn over 30 år utgjør hovedvekten av anmeldelsene.

«Et unntak er på religiøs hatkrim, der hovedandelen av de fornærmede er kvinner. Flesteparten av de fornærmede har norsk statsborgerskap, men er født utenfor Norge,» skriver de i pressemeldingen.

Kun 27 av forholdene er hatkriminalitet på sosiale medier. Politidistriktet opplyser at det er grunn til å tro at det er mørketall.