Mannen, som er i 60-årene, er daglig leder i en liten bedrift på Sørlandet. Mot slutten av 2016 var han i ferd med å ansatte en 17-åring.

Da det nærmet seg juletider dette året, skal bedriftslederen ha misbrukt tillitsforholdet til den unge gutten for å skaffe seg seksuell omgang.

Inne i bedriftens lokaler skal sjefen ha fått 17-åringen til å masturbere seg selv.

Overgrep under opplæring

To måneder senere, i slutten av februar 2017, hadde bedriftslederen med seg den nyansatte 17-åringen på en opplæringstur til en by på Vestlandet.

På hotellrommet på denne turen fikk bedriftslederen den unge mannen til å masturbere seg selv fem ganger, mens han selv satt å så på. Sjefen skal også ha massert 17-åringen over hele kroppen.

Bedriftslederen er nå tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin og tillitsforholdet, for å skaffe seg seksuell omgang med 17-åringen.

Mannen er også tiltalt for å ha utvist seksuelt krenkede adferd overfor noen som ikke hadde samtykket til det.

I begynnelsen av oktober 2017 skal den daglige lederen for bedriften ha vist pornografisk materiale på iPaden sin, inne på bedriftens kontor, til en ung mann uten at denne personen samtykket til dette.

Erkjenner ikke straffskyld

Den tiltaltes forsvarer, advokat Hanne Wold Johansen, sier at hennes klient ikke erkjenner straffskyld for noen av punktene i tiltalen.

– Dette er ikke en lett sak for min klient, som er en godt voksen mann, sier Wold Johansen.

Den tiltalte har, iSfølge sin forsvarer, ikke vært siktet, tiltalt eller domfelt for lignende saker tidligere.

Politiadvokaten på saken ønsker ikke å kommentere tiltalen.

Strafferammen, for de to postene bedriftslederen er tiltalt for, er inntil syv års fengsel.