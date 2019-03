Tom Tvedt skuffet over vraking: – Kutymen er ikke kontinuitet. De spiser sine ledere på det

– Det jeg er stolt av er at jeg har stått oppreist i et spørsmål som har vært vanskelig for hele norsk idrett. Vi har fått 8000 medieoppslag. Nå er vi den mest åpne organisasjonen, inkludert Stortinget. Vi ser jo til og med i media at ledere kan få en ny sjanse i dag. Jeg er samtidig stolt over ikke å ha kastet noen foran bussen. Jeg har valgt å ta det «up front» og ryddet opp.

– Ser frem til å være en lagspiller

Valget av Mollekleiv representerer dermed en retningsendring for NIF. 64-åringen bringer med seg bred ledererfaring og kunnskap om både frivillighet og idrett. Han har tidligere jobbet i både NIF, NFF og Norges Friidrettsforbund, men er kanskje mest kjent som generalsekretær og senere frivillig president i Norges Røde Kors.

Mollekleiv er tydelig på at han vil legge til rette for at alle i samfunnet skal få utøve idrett - uavhengig av økonomi og andre faktorer.

– Vi må tilrettelegge for det. Da betyr det at vi må invitere hele samfunnet til å bedre rammevilkårene. Jeg har jobbet med dette i hele livet i frivilligheten, i idretten, i næringslivet og inn mot det offentlige. Jeg ser frem til å være en lagspiller med styret og hele idretten, sier Mollekleiv til TV 2.

Selv peker Mollekleiv på gode relasjoner mot offentlige myndigheter og erfaring fra næringslivet som viktige faktorer til at han er en god kandidat. Han ønsker også å bidra til at NIF blir en enda mer åpen organisasjon.

– Vi vil gjøre vårt aller ytterste, dersom vi får tilliten av idrettstinget, til å realisere de vedtak som idrettstinget fatter. Vi vil skape og legge vekt på en åpenhetskultur. Ikke bare der vi rapporterer om bruk av offentlige midler, men også på bruk av midler fra partnere og medlemmene, sier Mollekleiv.

– Vi skal lage en nøktern kultur. Både hva gjelder utgifter, hva gjelder driftskostnader.

Elisabeth Faret (51) er innstilt som 1. visepresident. Johan Olav Koss (51)er innstilt som 2. visepresident i NIF.

I tillegg er Sebastian Henriksen (22), Sondre Sande Gullord (29), Zaineb Al Samarai (31), Vibecke Sørensen (51), Ole Jørstad (56), Erik Unaas (60), Astrid Strandbu (50) og Sara Stokke Rott (22) er innstilt som styremedlemmer i idrettsstyret.