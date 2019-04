Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny - for meg så ser det ut som vi får flere og flere pickuper på veiene. Men hvorfor velger mange så små og kjedelige biler? Det går nesten bare VW Amarok og Isuzu D-Max og japse-biler, jo. Hvorfor selges det ikke flere av de amerikanske pickupene? De som er virkelig tøffe? Selges de ikke i Norge mer? Mvh. Anders.

Benny svarer:

Hei Anders!

Du liker, akkurat som meg, amerikanske pickuper, skjønner jeg. Jeg er også helt enig i at mange av disse er barske. Men som du sier, nyere utgaver er et heller sjeldent syn på norske veier... Synd, men sant.

Årsakene til at det er slik er nok både flere og sammensatte.

Uten at jeg har noen fullstendig oversikt på det, antar jeg at mange av pickupene er registrert på firmaer og foretak. En del av bilene er nok også leaset.

I slike tilfeller spiller jo økonomien en helt vesentlig rolle. Leasingleie, driftskostnader, restverdi, verditap, annenhåndsverdi etc. etc.

Det er vel heller ikke til å komme fra at endel nok oppfatter disse bilene som politisk ukorrekte i disse miljøtider. De er jo fysisk store, ofte utstyrt med V8 bensinmotor. Med en bensinpris på tidvis 17 kroner literen, blir den ikke sparebøsse ved siden av en japse med firesylindret dieselmotor...

Dessuten gjør norske avgifter at bilene blir steindyre – selv om de er aldri så tøffe.

En stor, tung og kraftig bil er eneste riktige om man skal trekke tung henger.

Ett eksempel: Den rimeligste utgaven av Chevrolet Silverado 2019-modell koster tett innpå 880.000 kroner, registrert som varebil med grønne skilter. Altså uten baksete. Den prisen er nok litt drøy for mange. Men på den annen side , det er alltid noen som skal ha. Koste hva det koste vil. Bilene har sin egen menighet som følger dem i tykt og tynt. Bergheim Autosalg i Oslo, som både importerer og selger disse bilene i Norge, selger heldigvis noen titalls biler hver år. Vi trenger definitivt disse bilene i bilmiksen på norske veier, mener jeg.



Så jo – bilene selges fortsatt i Norge – om ikke akkurat i hopetall... Her i Norge leverer Tesla ut flere biler på én dag, enn det Chevrolet gjør på et helt år. Det sier ikke så rent lite om hva som har skjedd med amerikanske biler her i Norge. For vi kjøper de tydeligvis fortsatt, når de er tilpasset vårt avgiftsystem.

Den fysiske størrelsen på disse picupene gir jo noen fordeler i forhold til plass, både inne i bilen og ikke minst på lasteplanet, sammenliknet med de japanske / europeiske. Selv om noen av de andre pickupene også kan trekke tilhenger på 3,5 tonn, så tror jeg nok at du gjør det både tryggere og enklere med en stor amerikaner. Det er noe med at det er bilen som skal trekke tilhengeren – og ikke tilhengeren som skal skyve bilen ...

Så får de av oss som ikke har muligheten til å kjøpe slike biler nye, heller vente i noen år til de blir tilgjengelige på bruktbil-markedet til noe lavere priser...

Håper dette belyste spørsmålet ditt.

Video: Sjekk ut denne Chevroleten!