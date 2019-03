Ansettelsen er i så fall langt fra uventet.

Sjøvold er i dag politimester i Oslo og eneste reelle søker til PST-stillingen.

Den neste andre søkeren er Thorbjørn Gaarder, best kjent for nettopp å søke på topplederstillinger uten å nødvendigvis inneha den nødvendige kompetansen, ifølge Politiforum.

Sjøvold blir ifølge NRK presentert som ny PST-sjef på en pressekonferanse klokken 12.30 fredag.

Stillingen ble utlyst i februar i år etter at nåværende sjef Benedicte Bjørnland i desember varslet at hun forlater PST for å bli ny politidirektør.

Sjøvold har vært politimester i Oslo siden han ble utnevnt i 2012. Tidligere har han blant annet vært assisterende politidirektør.