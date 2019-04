Pollenallergi? Slik kan du fortsette å trene

– Her burde man rett og slett ty til raske briller på vei til senteret. Briller som er tette på sidene hindrer at man eksponerer øynene for pollenkorn, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i Astma- og Allergiforbundet.

Et annet litt uventet tips, er å puste med nesen.

– Hvis man puster med åpen munn, får man mer pollen ned i lungene. Nesen filtrerer vekk mye, og forhindrer at man får mer polleneksponering i lungene. Trener man utendørs, puster man gjerne med åpen munn, som gjør at man kan reagere sterkere, sier Bistrup.

Lytt til kroppen

Det aller viktigste tipset er å tilrettelegge for seg selv og formen utifra individuelle behov.

– Det betyr at man tar hensyn til kroppen og signalene den sender, og følger med på pollenvarslingene. Det klokeste er å ikke trene utendørs når det er verst, sier Bistrup.

Hun forteller at noen velger å bruke pollenmaske når de oppholder seg utendørs. Masken forhindrer at man puster inn for mye pollen.

– En del kjøper det, og har glede av det. Jeg hadde i hvert fall lagt joggeturen innendørs, og lyttet til kroppen, sier Bistrup.

– Flere burde få ny medisin

Det er ikke bare mannen i gata pollenallergien går utover. Beregninger fra Helsedirektoratet viser at plager relatert til astma og allergi koster samfunnet opp mot 10 milliarder kroner i året.

– Reseptregisteret viser at det er omtrent rett under millionen nordmenn som hentet ut reseptbelagt medisin ifjor. Tar man med de som kjøper resepfri medisin, så har man et mye høyere antall allergikere, sier Bistrup.

Ifølge den helsefaglige rådgiveren er det slett ikke ett fett hvilken medisin man bruker i allergisesongen heller.

– Det har kommet flere nye typer allergimedisiner på markedet som gir mindre bivirkninger enn førstegenerasjons antihistaminer. Så hvis man for eksempel opplever å bli trøtt av allergitablettene, må man snakke med legen sin om å bytte til en annen type.

– WHO estimerer at innen 2030 kommer femti prosent av befolkningen til å ha en eller annen form for allergi, og tallet er bare økende. Verdens befolkning blir stadig mer allergisk, og det rammer spesielt oss i Vesten, sier Bistrup.