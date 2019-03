Da skuespiller Matt LeBlanc gjestet talkshowet Conan fortalte han at Sharon Osbourne (66) sjekket han opp under et TV-program for mange år siden.

Tullet ikke

LeBlanc, best kjent for rollen som Joey Tribbiani i Friends, fortalte talkshow-verten Conan O 'Brien at fru Osbourne spurte om han ville bli med hjem til henne og ha sex. Hun vil også at ektemannen Ozzy (70), som i mange år var vokalisten i bandet Black Sabbath, skulle bli med.

Han har i mange år vært usikker på om sexforespørselen var ment som en spøk, men svaret fikk han torsdag kveld.

ROCKA PAR: Ekteparet har vært gift siden 1982. Foto: Adam Butler

Nå pryder nemlig Sharon Osbourne forsidene på kjendismagasiner verden rundt, fordi hun tok bladet fra munnen i den ferske episoden av det CBS-sendte talkshowet «The Talk».

Der sa hun at det uanstendige forslaget ikke bare var tull.

Ville filme trekanten

Sharon forteller at rockestjernemannen kunne ha forventet en spennende telefonsamtale dersom Friends-skuespilleren sa ja.

​– Hvis han hadde gått for det, ville jeg ha ringt mannen min og sagt: Hør, hva tror du?

Hun forteller også at hun hadde elsket å filme seansen.

Den frittalende 66-åringen har vært i medias søkelys flere ganger for sine ville utspill.

Hele Osbourne-familien ble verdenskjente i perioden 2002 til 2005, da de hadde et eget reality-program på MTV kalt The Osbournes.