Det skriker når dekkene sliter med å få grep i asfalten. Lampen for "antispinn" lyser i det vi gir gass ut av et lyskryss på Majorstua i Oslo sentrum – for å komme først over krysset i riktig fil.

Med 204 elektriske hestekrefter til rådighet i nye Kia e-Soul er det ikke noe problem å vinne denne lyskyss-duellen. Her er det godt overskudd.

Kia var tidlig ute med elbil. Deres litt Postmann Pat-aktige Soul EV her vært på markedet i mange år allerede. Selvfølgelig ble den en suksess i elbil-landet Norge.

Såpass stor har suksessen vært at den norske importøren tidvis har strevd med å dekke etterspørselen. Resultatet ble at de nærmest støvsugde det europeiske markedet på jakt etter Soul EV til elbil-sultne nordmenn. Både nye og brukte...

Tidligere i vår viste de andre generasjon av sin elekrtiske Soul som nå blir heter e-Soul. Ganske så lik seg selv, men allikevel videreutviklet og mer moderne i linjene. Mye tyder på en ny suksess. Mer enn 2.000 norske kunder satte seg på reservasjonsliste de første to ukene.

Elbil og Holmenkollen, med unntak av brunosten, blir det vel nesten ikke norskere enn dette?

Den er stor

Akkurat nå er vi ute i Oslo trafikken for å teste nykommeren. Den internasjonale pressekjøringen finner ikke sted før om to uker. Men som så ofte med elbil, er Norge litt i en særstilling og har allerede fått et lass på rundt 80 biler.

En av disse test-kjører vi nå for å gi deg et lite førsteinntrykk av bilen.

Bilens litt høye og boksaktige design gjør at du setter deg inn, og ikke ned. Det vet vi mange vil sette pris på. Det er heller ikke bare romfølelsen som er stor – bilen er tross sin lengde på snaue 4,2 meter uvanlig romslig. Også i baksetet. Med mine godt og vel 190 cm på strømpelesten, har jeg god plass i baksetet. Selv om takhøyden er noen millimeter lavere på denne enn den utgående, kan jeg fortsatt bruke hatt her– om jeg hadde ønsket. Plassen til knærne og også veldig god. Bagasjerommet er på helt akseptable 315 liter. Det er nesten så vi er usikre på om det er riktig. Det ser større ut.

I Norge kommer alle modellene med takrails. Der gjør takstativ og skiboks til et alternativ for de som trenger det. 100 kilo kan du ha på taket. Men hengerfeste får du ikke.

Rattet er nytt, tykt og godt å holde i. Styrefølelsen er direkte og fjæringen er ganske fast, men ikke stumpete og ukomfortabel. Som nevnt er bilen rask og den oppfattes som lettkjørt og grei, selv i tett bytrafikk. Man har også god oversikt rundt det meste av bilen.

Unntaket er skrått bakover, hvor en bred bakre takstolpe og et bittelite bakre sidevindu gjør utsynet begrenset, men speilene er stor og gode, så det er ikke noe stort problem.

Vi nordmenn er de første som får kjøpe Kia e-Soul

Interiøret er pent, moderne, men kanskje litt rotete også. Pluss for mye utstyr, og da mener vi MYE!

To batteripakker

e-Soul lanseres med to batteripakker, på henholdsvis 39,2 og 64 kWt.

Bilen kan lades fra 20 til 80 prosent på 42 minutter med en 100 kW DC hurtiglader.

Med den kraftigste batteripakken og motoren, yter nykommeren 204 hk, og har et dreiemoment på 395 Nm. Det er en kraftig økning fra utgående modell – og bilen gør unna 0-100 km/t på bare 7,6 sekunder. Rekkevidden er på 452 kilometer.

Velger du den mindre batteripakken, er rekkevidden inntil 277 kilometer, mens motoren yter 136 hk. Det holder i massevis for mange. Fordelingen mellom stor- og liten batteripakke forventes å være rundt 50/50.

Vår bil er utstyrt med den største. Da har den rødt Soul-emblem på bakluke. De med mindre har emblemet i sølv.

Bilen på snaue 4,2 meters lengde byr på imponerende innvendig plass, takket være et svært praktisk design.

Alltid online

Nye e-Soul kommer i tre utstyrsvarianter: Classic, Active og Exclusive. Den førstnevnte og enkleste bare med minste batteripakke. 90 prosent av salget i Norge vil være Active og Exclusive. Da får du til gjenggjeld veldig mye utstyr. Vi kan nevne; nødbrems, blindsone-varsling, filholder, trådløs ladning for telefon, headup-display i frontruten, regnsensor og stor Harman Kardon stereo med 10 høyttalere.

Du får også den nye og store skjermen med 10,25 tommer og som inneholder alt du kan tenke deg og litt til. Vi opplever bilen som både komplett og moderne. Den har eget simkort (gratis de syv første årene) og er alltid online. Det gjør at du kan få "live" trafikkmeldinger for den strekningen du kjører, ladepunkter, værmelding, parkeringsoversikt etc.

Dette er også den første Kia som får egen app. hvor du kan sjekke ladetatus, forvarming, hvor bilen er etc.

Kia Soul skal jo være litt leken og innvendig byr den på stemningsbelysing i ulike temaer og fargevariasjoner. Dette kan blant annet justeres automatisk etter lyd og rytme på musikken som spilles ombord.

Den er kanskje mer annerledes enn direkte pen, men den har definitivt en viss sjarm.

Leveres i sommer

Den kommer med mange ulike farger – i kjent stil også som tofarget i syv ulike variasjoner. Etter hvert vil den også bli tilgjengelig med SUV-pakke. I prinsippet sorte hjulbuer, skliplater foran og bak og sort beskyttelses-dekor nederst på dørene. Men ellers helt lik.

Alt i alt er nye e-Soul et hyggelig bekjentskap. Den har blitt større og bedre på alt. Den er moderne med det siste av sikkerhets- og assistentsystemer. Den er lettkjørt og kvikk i trafikken og det litt særegne designet gjør at den skiller seg litt ut fra den gemene hop.

På vår prøvetur som varte en drøy times tid i Oslotrafikken med med en avstikker opp til Holmenkollen hadde vi et gjennomsnittlig strømforbruk på 1,36 kWt per mil. Der er er imponerende lavt, selv om vi kjørte pent og forsiktig, men ikke helt uten å teste den heller.

Det er all mulig grunn til å tro at denne skal bli en like stor suksess for forgjengeren.

De første kunde få sine biler i juli / august. Fabrikken har lovt å levere mellom 1.500 og 2.000 biler til Norge i år.

Prisene er ikke fastsatt enda, men det er all grunn til å anta at de vil starte noe under det den større Kia e-Niro gjør. Den har en startpris på 370.600 kroner.

Vi kommer også tilbake med en mer utførlig test av bilen om kort tid.​

Video: Se video av nye e-Soul her

