Ulykken skjedde i Arizona, USA. Også duoens amerikanske turnémanager, Trevor Engelbrektson, døde i bilkrasjen.

Det opplyser bandets management, Heist or Hit, på Facebook.

– Overveldende sorg

I innlegget står det at de med overveldende sorg informerer om at det Liverpool-baserte bandet, Her's, og deres turnémanager omkom i en tragisk trafikkulykke.

Ulykken skjedde tidlig onsdag morgen, lokal tid. Musikerdoen var på vei til en konsert i Santa Ana i California.

– Vi er alle knust. Deres energi, vitalitet og talent definererte vårt merke. Som mennesker var de varme, milde og hysterisk morsomme, skriver bandets management i innlegget.

UDI bekrefter hendelsen til VG. De pårørende er varslet.

Turné

Videre opplyses det at bandet nettopp har gitt ut sitt andre album «Invitation to Her's». De var dermed på sin andre turné i USA, hvor det var planlagt totalt 19 konserter. Samtlige var utsolgt.

Managementet skriver at bandet var et av Storbritannias mest elskede og «up and coming»-band.

– Det ville vært en underdrivelse å kalle duoen venner, de elsket hverandre som brødre, skriver managementet.

– Vi har mistet våre venner, og verden har blitt nektet deres talent. Våre tanker og bønner er med familien til Stephen, Audun og Trevor. Vennligst respekter deres privatliv i denne vanskelige tiden.