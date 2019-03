For 15 år siden representerte 3G-nettet en enorm nyvinning innen mobilteknologi. 3G støttet så rask dataoverføring at det for første gang ble mulig å surfe på internett med mobiltelefonen med akseptabel hastighet.

Nå er det nesten ingen aktivitet i 3G-nettet lenger, ifølge Telenor. Årsaken er at 4G har tatt over, og 5G er i ferd med å bygges ut.

Slutt for 3G

I løpet av 2020 stenges 3G-nettet over hele landet, opplyser Telenor i en pressemelding.

– Vi har informert kundene godt i forkant, og fortalt hva de må gjøre for å møte en 3G-fri fremtid. Det betyr at telefoner, nettbrett og andre ting og tjenester som går på 3G-nettet må fornyes, forteller Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

3G går på to frekvenser. 900-frekvensen, som primært omfatter veier og mindre tettsteder, slukkes i 2019. Resten av nettet stenges innen utgangen av 2020.

5G neste

Telenor er i ferd med å teste ut 5G i Kongsberg, og i løpet av kort tid kommer 5G også til Elverum. Trondheim blir den første storbyen som får 5G fra Telenor.

3G-nettet slukkes i Elverum 1. mai og i Trondheim 5. august.