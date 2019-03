Kanariøyene blir varmere – og somrene blir lengre

Frykter tropiske sykdommer

Utviklingen skaper også frykt for at landet kan få trøbbel med tropiske sykdommer i fremtiden, sier klima- og helseforsker ved ISGlobal, Anna Deluca.

– En av våre største bekymringer er at en økning i temperaturen kan føre til at vi på sikt kan få forhold der myggen her til lands vil kunne spre sykdommer som denguefeber eller chikungunya-virus, sier Deluca til El Mundo.

Aemet presiserer at dataene er foreløpige presentasjoner fra studien, og data fra flere målestasjoner skal analyseres før den endelige rapporten legges frem.