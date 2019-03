Det var sannsynligvis en svært lettet Donald Trump som møtte flere tusen jublende tilhengere i Grand Rapids, Michigan. Delstaten han vant med knappest mulig margin i 2016.

Her holdt han sitt siste folkemøte før forrige presidentvalg, og her sparket han nå i gang 2020-kampanjen for alvor. Han vet hvor viktig det er å møte velgerne. Trump tar mål av seg til å vinne denne delstaten igjen, ja han er som han selv uttrykker det, klar til å innkassere «full seier» i 2020.

Uskyldig

Donald Trumps velgere er fornøyde med utviklingen den siste uken. Nå betrakter de presidenten som renvasket for alle anklagene som har vært rettet mot ham. Riktignok pågår det en rekke etterforskninger som gransker Trump og hans selskapers økonomi, men innholdet i disse er i liten grad kjent. For alt vi vet, kan alt bli henlagt.

Hvis Donald Trump kommer ut av denne første presidentperioden som en uskyldig mann, vil han ha store sjanser for å sikre seg en ny periode.



Tilhengernes forakt for demokratene og de som iverksatte etterforskningen mot Trump og hans valgkampstab har økt betraktelig de siste dagene. At ingen så langt har fått inngående kjennskap til Mueller-rapporten, spiller for mange liten rolle. De stoler på justisministerens vurderinger og konklusjon.

Belastende anklager

Også Junior dukket opp i Grand Rapids – altså Donald Trump Jr. Han inntok pressepodiet for å slå av en prat med de av oss journalister han liker. Junior kunne fortelle at alle beskyldningene om kriminelle handlinger rettet mot ham selv og faren, har vært en voldsom belastning. For dem og for familien.

Donald Trump Jr. gjorde det klart at demokratene ikke har skikkelige politiske alternativer å by på, og mener det er grunnen til at de har vært opphengt i en etterforskning som de var sikre på ville gi negative resultater for Trump.



Presidentsønnen ber farens politiske motstandere om å samarbeide i stedet for å motarbeide. Han vil ha de med på laget for å gjøre America Great Again.

Hillary

Noe stort tverrpolitisk samarbeid er det neppe duket for. Det politiske USA er dypt splittet, og presidentens retorikk fremstår ikke som spesielt inviterende. Donald Trump er på krigsstien, og det er kanskje slik velgerne hans liker ham best.



Han vil at de som står bak etterforskningen selv skal granskes, og at noen ser nøye på hvilken rolle Hillary Clinton har hatt. For det er fortsatt hun som er hovedfienden. I alle fall til det blir klart hvem som blir hans motstander neste år.​