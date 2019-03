Torsdag kveld kom nyheten om at skuespiller og komiker Jon Skolmen (78) hadde sovnet inn med familien til stede.

Lovordene om den folkekjære komikeren har ikke latt vente på seg.

– Jon var en varm og snill mann, med en vidunderlig humor. Jeg vil savne ham, sier skuespillerkollega Ingar Helge Gimle, som spilte med Skolmen i filmen «Plastposen» i 1986.

– Varm og inkluderende

En som flere ganger har jobbet med Skolmen, er revykonge Tom Sterri. Sterri, som er kjent som revyforfatter, regissør, produsent, teatersjef og skuespiller, husker godt sitt første møte med Skolmen.

– Som 20-åring hadde jeg hadde nettopp fått jobb som tekniker på ABC-teatret i 1981. Der var det flere store navn, blant annet Jon, forteller Sterri.

Han husker Skolmen som en utrolig inkluderende mann, som tok imot Sterri som om de aldri hadde gjort noe annet enn å jobbe sammen.

– Han og kona Kirsti skulle ha middag sammen med skuespillerne. Så sa han til meg, «du er selvfølgelig invitert». Det var stort å få være med på det. En ung gutt som nettopp hadde kommet inn i drømmeverden, minnes Sterri.

– Han var et varmt og inkluderende menneske, som betydde mye i mitt første møte med teaterverden. Jeg tror ikke det var noe vondt i den mannen i det hele tatt. Jeg hørte aldri at han sa noe stygt om noen.

– Helt egen stil

Sterri mener det særlig er ett ord som beskriver Skolmen, og det er «generøs». Han tror Skolmens evne til å underholde hele familien var noe av det som gjorde ham så spesiell.

– Han nådde så bredt. Han var en virkelig stor komiker, en av de største vi har hatt, sier Sterri.

I 1976 vant Skolmen sammen med Trond Kirkvaag både Gullrosen, Chaplinprisen og presseprisen i Montreux for «The Norway to broadcasting», et humorprogram om kringkastingshistorien i Norge.

– Han hadde sin helt egne stil, som mange også har tatt etter ham. Han var med på å gjøre norsk humor tilgjengelig utenfor Norges grenser, og betydde mye for norsk humors selvtillit, mener Sterri.

Også i Sverige har mange snakket varmt om Skolmen. Hans mangeårige skuespillerpartner i «Selskapsreisen», Lasse Åberg, beskriver Skolmen som en veldig vennlig og empatisk person.

– Skolmen spilte mer enn noen annen den typiske nordmannen på tur. Han tok oss så på kornet, og det elsket svenskene, sier Sterri.

«Funny bones»

Også komiker og skuespiller Henriette Steenstrup minnes Skolmen som unik skikkelse i norsk humor, som betydde mye henne gjennom hennes oppvekst.

– Han var en sånn sjelden komiker som bare hadde «funny bones», som de sier på engelsk, hvor man bare har lyst til å le fordi hele fremtoningen er så åpen, menneskelig og vekker empati, sier hun.



Hun beskriver Skolmen som en fantastisk komiker som det var helt umulig å ikke elske.

– Han kunne få det til å skrive på en skrivemaskin til å bli morsomt, sier Steenstrup.