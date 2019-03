Den folkekjære komikeren Jon Skolmen (78) døde torsdag kveld. Det melder Backstage Management til NTB.

Skolmen er kjent fra en rekke filmer og serier. Blant annet spilte han en av hovedrollene i «Selskapsreisen»-filmene, sammen med svenske Lasse Åberg.

Senere generasjoner kjenner komikeren og skuespilleren som blånissen «Mjøltyt» i TV-serien «Jul i Blåfjell», samt fra NRK-suksessen «Julekongen» og en rekke teaterforestillinger.

Hedersprisen

Skolmen var i mange år ansatt i NRK, der han blant annet huskes for barneprogrammet «Jon med skrivemaskinen».

I 1976 vant han sammen med Trond Kirkvaag både Gullrosen, Chaplinprisen og presseprisen i Montreux for «The Norway to broadcasting», et humorprogram om kringkastingshistorien i Norge.

I 2009 ble Skolmen tildelt hedersprisen under utdelingen av Komiprisen.

– Vinneren har vært aktivt med fra fjernsynets første år, kjent gjennom barne-TV, der han laget stor underholdning med en skrivemaskin og en persienne, sa Knut Lystad, og dermed forstod alle at det var Skolmen som skulle hedres med den gjeveste hedersprisen under årets TV-sendte Komiprisen 2009.

– Jeg er kjempeglad. Litt sjokka. Det har vært et morsomt liv, det er helt sikkert altså, sa Skolmen selv.

I 2015 uttalte Skolmen at han ikke hadde planer om å stå på scenen igjen.

– En utrolig begavet kunster

Skuespillerkollega Ingar Helge Gimle, som spilte sammen med Skolmen i filmen «Plastposen», sier det er vondt å høre om Skolmens bortgang.

– Han har betydd mye for meg. Han castet meg i min første filmrolle etter teaterskolen, i «Plastposen» i 1986. Alle de medvirkende hadde noen herlige sommeruker sammen, og jeg ble kjent med Jon. En varm og snill mann, med en vidunderlig humor. Jeg vil savne ham. Mine tanker går til hans barn Tine og Christian og barnebarn. Hvil i fred, Jon, sier Gimle.

Anne Marie Ottersen spilte også sammen med Skolmen i «Plastposen».

– Noe så utrolig trist. Jeg har kjent Jon i mange år, en utrolig begavet kunstner. Jobbet med ham litt i TV for mange år siden. Et stort savn for oss alle. Sender varme tanker og kondolanser til familien, sier Ottersen.

SELSKAPSREISEN: Jon Skolmen og Lasse Åberg under innspillingen av Selskapsreisen 3 - SOS. Foto: Maj-Britt Rehnström/flt-pica

– En av våre mest folkekjære

Mange var glade i Skolmen, og nyheten om hans bortang blir møtt med sorg. Samtidig hylles han for sin fantastiske karriere og varme personlighet.

– Han var en veldig vennlig og empatisk person. Vi hadde det veldig morsomt da vi lagde filmene, sier hans mangeårige samarbeidspartner Lasse Åberg til Expressen.

– Dette var triste nyheter. I over 40 år var du en av våre mest folkekjære artister. Takk for alt, Jon, skriver kulturminister Trine Skei Grande (V) på Twitter.​